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【華為開發者大會】鴻蒙2.0公測版登場　余承東：明年手機全面支援

科技 15:54 2020/09/10

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華為今（10日）舉行開發者大會2020，並宣布鴻蒙2.0系統正式登場，現時公測版本已可應用於大屏、手錶及車機系統上。

在美國連番的制裁追殺下，華為失去Google的Android系統和生態，只能採取「自給自足」方案。華為去年首次宣布自家研發的鴻蒙系統（Harmony OS）。經過一年時間，鴻蒙2.0系統正式在今（10日）舉行的華為開發者大會2020登場。

>>>【華為困局】華為供應鏈打斷　三星LG停供高階智能手機面板

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華為消費者業務行政總裁余承東開場就強調，雖然受到美國制裁後，華為業務變得更加困難，但華為將更積極生態轉型。他提到，未來華爲將着力構建兩個生態，一個是硬件生態，另一個則是服務和應用軟件生態。

余承東提到，「1+8+N」策略發展增長迅速。硬件產品方面，去年手機出貨量達2.4億，收入超過600億。同時，華為的穿戴設備市場份額，更佔全球第一。

一如外界所料，余承東宣布，今日起正式向應用開發者發布鴻蒙2.0的公測版本，可應用於大屏幕設備（即智能電視、平板等）、手錶及車機系統上。而鴻蒙2.0系統的手機公測版本，則需等到12月才推出。他又指，明年華為智能手機將全面支持鴻蒙系統，並會在明年10月面向所有4GB以上內存設備。

（華為開發者大會截圖）

華為消費者業務軟件部總裁王成錄強調，鴻蒙並非僅是手機的操作系統，而是面向未來的全場景平台。他提到，鴻蒙2.0的分佈式能力，是比1.0的重要提升，將針對三大部分作重點開發，包括：1）分布式軟總線、2）分布式數據管理、及3）分布式安全。他表示，安全是最重要的目標，而鴻蒙2.0分佈式系統將確保正確的人，用正確的設備，正確地使用數據。

與此同時，他又透露，目前已有5間企業共7款芯片，支援鴻蒙系統，但就未有明確表明詳細內容。他強調，全場景平台包括電器產品，其中美的及九陽等，將很快發布搭載鴻蒙系統的家電產品。

>>>【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單

記者：曾曉汶

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