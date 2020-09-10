【騰訊700】騰訊小程序首8月GMV增115％　投入100億助中小企升級轉型

騰訊（00700）本周舉行全球數字生態大會，據旗下微信團隊在會上披露，截至今年8月底止，小程序商品交易GMV按年增長115%，品牌商家自營GMV（總成交額）按年增長210%，增長最快的行業為日用護理品、奢侈品、購物中心和百貨。

騰訊股價今日反彈，截至3時，報514元，升2%，成交額48億元。

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根據官方公布數據，小程序目前日活躍用戶數已突破4億，小程序數量超過100萬個，覆蓋逾200細分行業，微信第三方服務商數量超過4萬家。

此外，騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生宣布，將投入100億元人民幣，打造100個中小企業專屬SaaS產品及方案，與100家合作夥伴，打造100種數碼化培訓課程，幫助中小企數碼化轉型升級。

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他指出，中小企在升級轉型中，經常面對產品、技術、人才等多方面的問題。在產業數碼化升級過程中，效率、安全、生態是三大關鍵。效率是企業經營的關鍵，產業互聯網的目的在於降本增效。安全是產業數碼化的底座，把安全措施帶到數據流程通的每個環節，而生態共建是產業發展的唯一選擇。

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記者：李兆明