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【iPhone 12】分析：iPhone 12 Pro Max助力　蘋果出貨量增至8千萬

科技 15:00 2020/09/10

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中iPhone 12 Pro Max估計屏幕大小為6.7吋，比起現時的6.5吋iPhone 11 Pro Max再加碼，據韋德布希證券（Wedbush）最新報告指出，蘋果更有可能因此帶動出貨量，估計高達到8000萬部。

蘋果秋季發布會臨近，有關新iPhone 12的消息不斷，其中iPhone 12 Pro Max估計屏幕大小為6.7吋，比起現時的6.5吋iPhone 11 Pro Max再加碼，令果迷萬分期待。據韋德布希證券（Wedbush）最新報告指出，蘋果更有可能因此帶動整體出貨量上升，估計今年底會達到8000萬部。

Wedbush分析師Daniel Ives指出，蘋果及iPhone 12供應鏈均預期消費者對6.7吋iPhone 12 Pro Max的需求增加，會於推出新iPhone 12時引發超級換機潮。並由此將早前估計5G版iPhone 12的出貨量，介乎6500萬至7000萬部之間，上調預測至7500萬部，甚至可達到8000萬部。

蘋果宣布秋季發布會　確認9月16日舉行

【半導體市場】傳三星接高通平價5G處理器訂單

雖然外界估計新冠肺炎疫情或影響新iPhone 12系列銷情，但是Ives認為，iPhone 12可能是蘋果由2014年推出iPhone 6以來，最重要及最成功的產品。

對於新iPhone 12系列的開售日期，Ives就估計會定於10月；另由於官方日前以「時光飛逝」（Time Flies）為今年秋季發表會主要，外界推測會上有機會同時有新款iPhone亮相。

【Apple Event】豪擲700萬客製化Hashflag　發布會彩蛋無處不在

責任編輯：張寶燕

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