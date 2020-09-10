【阿里巴巴】王菲馬雲隔空合唱《如果雲知道》 為淘寶直播造勢？

▲ 天后王菲、阿里巴巴創辦人馬雲隔空合唱《如果雲知道》，歌詞也不忘宣傳淘寶。

天后王菲昨受邀參加阿里巴巴 （09988） 旗下優酷、淘寶打造的直播節目，阿里巴巴創辦人馬雲作為神秘嘉賓空降直播現場，與王菲隔空對唱《如果雲知道》，即在網絡惹起熱議。本次節目為優酷「內容+電商」嘗試，兩人合唱料再為直播帶貨造勢及吸引流量。

馬雲曾經表示自己有三個夢想：畫畫、演戲、唱歌。他在公開場合曾經獻上多次演出，包括在阿里巴巴年會等活動上演唱《怒放的生命》、《海闊天空 》等歌曲。據悉馬雲是王菲「鐵桿粉絲」，不過本次並非兩人首次合唱，馬雲和王菲曾合唱電影《功守道》的主題曲《風清揚》。

在昨晚的直播活動上，馬雲和王菲更刻意改動歌詞為「如果雲知道，逃不開淘寶的牢」，原歌詞為「如果雲知道，逃不開糾纏的牢」，再為淘寶宣傳一番。

為優酷「內容+電商」嘗試

阿里巴巴影視串流平台優酷推出的「優酷星直播」推出「每天一場明星直播」策劃，此次直播主題是「連麥合唱，種草美好」，由優酷星直播和大麥、淘寶直播等聯合打造，意在給用戶提供直播新體驗。這是優酷在「內容+電商」模式上的一次全新探索。

淘寶直播近年急速冒起，阿里巴巴據報計劃將今年的淘寶直播目標GMV由2200億元人民幣大幅提升至5000億元。優酷也開始嘗試電商因素，馬雲、王菲現身，或再助力帶來新流量。

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編輯：陳健婷