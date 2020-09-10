【美國大選】拜登批特朗普淡化疫情 背叛美國人及瀆職

▲ 美國民主黨總統候選人拜登抨擊特朗普，指他淡化新冠肺炎疫情是瀆職及背叛美國人。

距離美國大選尚有不足兩個月，記者伍德沃德於新書披露，美國總統特朗普明知新冠肺炎病毒殺傷力強，初期有意淡化疫情。對手民主黨總統候選人拜登周三（9日）抨擊特朗普，指特朗普淡化疫情是瀆職，在性命攸關的情況下背叛美國人民。

【美國大選】「不想製造恐慌」特朗普承認淡化疫情 【下一頁】

【美國大選】記者新書披露 特朗普淡化疫情時間表 【下一頁】

拜登（Joe Biden）出席密歇根州沃倫市（Warren）的競選活動時，批評特朗普（Donald Trump）明知新冠疫情的致命程度，卻選擇説謊及淡化疫情，表明特朗普根本不適合擔任總統一職（is unfit for this job.）。

拜登更狠批特朗普：

這是在性命攸關的情況下背叛美國人民，這太卑鄙了。這是瀆職行為，也是一種恥辱。 （It was a life-and-death betrayal of the American people.It’s beyond despicable. It’s a dereliction of duty, a disgrace.）

拜登接受美國CNN訪問時質疑，特朗普在疫情爆發時根本未有積極採取措施應對，只是表示他不會戴口罩。拜登表示人們應該想想特朗普究竟沒有做甚麼事，又形容特朗普幾乎是在犯罪（almost criminal）。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲