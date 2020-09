【美國大選】拜登批特朗普淡化疫情 背叛美國人及瀆職

距離美國大選尚有不足兩個月,記者伍德沃德於新書披露,美國總統特朗普明知新冠肺炎病毒殺傷力強,初期有意淡化疫情。對手民主黨總統候選人拜登周三(9日)抨擊特朗普,指特朗普淡化疫情是瀆職,在性命攸關的情況下背叛美國人民。

拜登(Joe Biden)出席密歇根州沃倫市(Warren)的競選活動時,批評特朗普(Donald Trump)明知新冠疫情的致命程度,卻選擇説謊及淡化疫情,表明特朗普根本不適合擔任總統一職(is unfit for this job.)。

拜登更狠批特朗普:

這是在性命攸關的情況下背叛美國人民,這太卑鄙了。這是瀆職行為,也是一種恥辱。

(It was a life-and-death betrayal of the American people.It’s beyond despicable. It’s a dereliction of duty, a disgrace.)