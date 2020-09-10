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【新冠肺炎】年輕患者死亡率高過患心臟病

環球社會熱點 14:17 2020/09/10

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年輕人患新冠肺炎的死亡率雖然遠低於長者，但卻高過同齡人患心臟病的死亡率。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐近大半年，全球確診累計逾2,700萬人，90萬人死亡。各地醫生、專家展開對治療新冠肺炎病毒的研究，本文整合各地治療經驗和研究發現。

年輕人感染新冠肺炎的死亡率高過患心臟病

 《美國醫學會雜誌》（JAMA Internal Medicine）周三（9日）發表的研究顯示，美國自4月至6月期間，在醫院接受治療的病人中，僅5%是18至34歲的年輕人，當中：

  • 五分之一人在深切治療部留醫
  • 十分之一人需呼吸機協助呼吸
  • 3%人差點死亡

年輕人感染新冠肺炎的死亡率雖然遠低於長者，但卻高過年輕人患心臟病的死亡率。

抗生素阿奇黴素、羥氯喹不奏效

巴西研究反映，阿奇黴素對治療有呼吸困難的冠肺炎患者，不見起色。當地讓需呼吸機協助呼吸的病人，服用抗生素15日，發現對病情沒有影響。

研究亦發現，採用治療瘧疾的羥氯喹，對改善新冠肺炎病情的作用輕微，甚至沒有幫助。羥氯喹是被美國總統特朗普（Donald Trump）力捧的神藥，巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）亦有大量入貨。

【新冠疫苗】牛津疫苗或下周初恢復臨床測試【下一頁】

【新冠疫苗】全人類都要接種 幾多架飛機先夠運送？【下一頁】

在醫院感染新官肺炎病毒的風險不高

自3月初至5月底期間，美國波士頓醫院共有8,500名病人留院，僅兩人在醫院感染新冠肺炎。

肺部長期損傷會好轉

歐洲呼吸學會（European Respiratory Society）在周一（7日）的國際視像會議指出，新冠肺炎患者痊癒後出現的肺部長期損傷，可隨時間改善。

研究人員觀察86名新冠肺炎病人，48%有吸煙習慣，其中有21%人需在深切治療部留醫。病人出院6周後，47%病人感呼吸困難；12周後，感呼吸困難的人降至39%。電腦斷層掃描結果顯示，病人在出院6周時，肺部損傷達88%，至12周時，肺部損傷減少至56%。

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責任編輯：葉芷樺
 

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