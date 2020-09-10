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【歐洲第二波疫情】英國大曼徹斯特40學校出現病例 復課勢掀爭議

環球社會熱點 15:15 2020/09/10

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新冠肺炎疫情在英國持續，約翰遜政府堅持復課，但開學短短數日，便有多間學校出現確診感染病例，單在大曼徹斯特（Greater Manchester）地區，便有多達40間學校中招，包括小學和中學，或令外界進一步質疑復課的決定。

【歐洲疫情第二波】西班牙確診增長超越3月高峰 當局堅持復課【下一頁】

【英國疫情】學生封城停工零收入 投身性工作人數增【下一頁】

自從開學後，大曼徹斯特便陸續有學校出現確診病例，令相關學校的學生需要再次回家隔離。在懷特菲爾德（Whitefield）的聖貝納代特天主教小學（ St Bernadette's RC Primary），至今出現4宗確診病例，導致全校2/3學生需要自我隔離。

在貝里（Bury）的聖加布里埃爾天主教高中（St Gabriel's RC High School），因為有1人確診，導致所有中五學生也要自我隔離。

教育部發言人指，只有極少數學校在發現確診病例後，遵從當局的清晰指引。發言人重申，一旦確認確診病例，便應該採取迅速行動，讓緊密接觸者自我隔離，衛生部門也隨時準備為學校提供支持和建議，而自我隔離的學童也會繼續在家中遙距上課。

【英國疫情】年輕人感染率急增 熱衷聚會容易播疫【下一頁】

【英國疫情】實施6人限聚令 違者最高可罰款3萬【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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