【港股追蹤】農夫山泉有好消息沖喜　股價再次爆上

公開發售超額認購1147.3倍，凍資6,777億元，成為史上最大凍資王的農夫山泉（09633），上市首日股價急升超過50%，但相比起上市前的暗盤收市價，有超過8成，甚至逾1倍的升幅，自然有投資者覺得未算太理想。不過股份昨日（9日）收市後有好消息沖喜，今日（10日）開市後隨即吸引資金流入，曾升逾10%，高見36.8元，現時仍升超過8%，企穩35元之上。

【港股追蹤】今日最弱藍籌 集中在呢個中資板塊 詳情請按:見下頁

所指的好消息，就是股份根據快速納入原則，獲快速納入恒生綜合指數，包括恒生綜合行業指數 - 必需性消費、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數，以及恒生消費品製造及服務業指數，變動將在9月22日生效。股份獲納入恒生綜合指數，等待內地官方批准後，即可加入港股通行列，即是北水透過互聯互通買貨，自然是利好消息。

大行亦睇好股份前景，麥格理研究報告指，公司屬行業領先者，在內地包裝飲用水行業市估第一，隨著內地人消費商端化趨勢及健康意識普及下，人均用水量未來更有機會超越其他國家，認為集團經營利率有望繼續高於同業，給予股份「跑贏大市」評級。

記者：葉志偉