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特朗普稱金正恩分享處決姑丈過程 證二人無所不談

環球社會熱點 14:04 2020/09/10

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美國大選11月3日舉行，多名知名人士相繼出書揭露總統特朗普的秘聞。揭露水門事件的美國記者伍德沃德（Bob Woodward）出版新書指，特朗普曾聲言北韓領袖金正恩無所不談，特朗普更指金正恩連「處決」姑丈張成澤過程，金正恩都與特朗普分享。

金正恩被揭與特朗普25封「情信」 難忘曾握對方手【下一頁】

金正恩據報驚特朗普下毒 不敢吃其遞來糖果 【下一頁】

伍德沃德下周開售的新書《Rage》（暫譯：憤怒）包含18個特朗普的訪問。特朗普曾表示，金正恩「把他所有事情都告訴我」（tells me everything）。特朗普更指，金正恩「生動地描述」處決姑丈張成澤的過程。

張成澤在2013年接受特別軍事審判，被指其干犯顛覆國家及叛國等罪行，遭判處死刑，當時有指張成澤是遭到餓狗咬死。

前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓 【下一頁】

金正恩病危？韓媒：北韓人開始背誦金與正語錄 【下一頁】

《朝鮮日報》報道指，由於張成澤被處決的方式未有公開，相信特朗普有可能真的從金正恩身上得知，或者從情報人員身上得知。

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責任編輯：林嘉莉

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