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【疫市營商】本地時裝設計業救亡　疫境下覓求存良方

商業 15:30 2020/09/10

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新冠肺炎疫情期間，全球各地時裝周延期或取消，令品牌損失定單，亦影響生產速度，有本地時裝設計師轉戰本地品牌及進行聯乘，在逆境中求存。（資料圖片）

全球新冠肺炎持續，各行業生意難免受到衝擊，時裝設計業亦不能倖免。疫情期間，全球各地時裝周延期或取消，令品牌損失定單，亦影響生產速度。本地設計師資源不及國際品牌，但轉戰本地品牌及進行聯乘，仍可找到「活下去」的方法。

本地時裝設計師陳子華（Enzo）坦言，疫情期間遇到頗多困難，他主要設計針織服飾，因香港沒有大型針織廠，品牌主要與內地廠商合作。但現時無法親身前往內地，變相減少與當地廠商聯絡，「因溝通不便，有時廠商會接錯order，做出來的成品未必滿意，需要付出更多金錢和時間重做。」

＜＜【疫市營商】90後市場策劃公司　藉設計思維吸客

＜＜香港百年製船廠自創品牌　冀壯大亞太遊艇市場

他續指，獨立設計師出貨量較低，廠商製作成本變相較高。疫情期間大部分設計要在本地完成製作，成本提高至少2至3成。Enzo表示，這段期間會盡量控制成本，避免入不敷支。

新冠肺炎疫情導致生產過程緩慢，同時影響設計師收入，時裝設計師陳子華（Enzo）表示，這段期間會盡量控制成本。（黃建輝攝）　

另一本地時裝設計師蔡鴻成（Wilson）同樣表示生產受阻，「以往可面對面與廠商溝通，現時只能透過電話及綫上溝通，始終不太方便。」他指，與廠商洽談過程需時，導致生產速度減慢，更要以寄送方式來檢查成品質素。他原本預計8月份可以到內地選購材料，但本地疫情持續，只能繼續等待通關。他稱目前在本地選購布料，但布行的供應不太穩定，一旦存貨賣完就缺貨，貨量未必及內地充足。

疫情影響收入　 買手預算減　

疫情不但影響品牌正常營運，更直接導致設計師收入減少，甚至出現財務壓力。Wilson指出，因品牌客戶主要集中在上海、台灣及外國，以往可透過參加showroom接觸買手、獲取定單。他稱，今年1月份曾經參與巴黎時裝周，當時買手反應不俗，但自從疫情爆發，全球各地時裝展減少，很多店舖及買手對新晉品牌態度趨於謹慎，不但削減購買預算，甚至會取消定單。

早前，Wilson計劃今年3月到上海參展，但因疫情取消行程。雖然無法前往外地，他亦積極參加本地展覽，目前正籌備參與將在本月17日舉行的CENTRESTAGE「香港國際時尚匯展」，今年展覽以綫上形式舉行，展示來自世界各地約240個品牌的設計新作。

本地時裝設計師蔡鴻成（Wilson）表示，疫情期間全球各地時裝展的數目減少，不少外國買手對新晉品牌態度謹慎，更會削減購買預算。（黃建輝攝）　

轉攻網上市場　夥品牌推限定聯乘

近期本地顧客消費模式轉變，網購成風，不少設計師轉攻網上尋覓商機。Enzo留意到，疫情期間，無論是銷售自家設計服裝、買賣衣物或二手衫，網上服裝品牌湧現，競爭愈來愈激烈。他有意轉攻網上市場，但考慮到現時消費者選擇太多，擔憂市場出現飽和。

最近，Enzo與JOYCE聯乘推出獨家系列，並於本地限量發售。Enzo稱，未來將繼續提升產品精緻程度，着重設計細節及呈現視覺效果，為求在眾多品牌中吸引消費者眼球，另透過網上的途徑賣貨，以及宣傳自家品牌服裝。

Wilson認為，經過疫情之後，發覺許多事情需掌握在自己手中，以往透過showroom接觸買家的角色過於被動，現階段會利用更多時間，重新規劃品牌運作模式及市場定位，並積極發展網購。此外，他考慮與本地造型師合作，或租借衣服給明星穿搭，提升品牌知名度。

記者：李寶如

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