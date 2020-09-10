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【壹傳媒】消息：警方拘15人涉洗黑錢、炒賣壹傳媒　壹傳媒60分鐘股價巨震　一度倍升後急回

即市財經 14:47 2020/09/10

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最新有消息指，警方拘捕逾15人，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，或涉操控壹傳媒股價。

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英上月被警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，同一星期壹傳媒股價、成交量急增。最新有消息指，警方拘捕逾15人，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，或涉操控壹傳媒股價。消息指，警方在過去數日採取拘捕行動，被拘捕人士中一人獲利逾2500萬元，另一人獲利約70萬元。

警方預計於今日下午3時30分會見傳媒交代案件。

壹傳媒股價一度急跌，最多跌22%，低見0.235元，但其後股價急反彈，至下午2時41分，壹傳媒最多倒升96%，見0.590元，最新回落至0.4元，即升33%，成交6370萬元。

壹傳媒炒風最盛一刻，股價最高見1.96元，而黎智英被捕當日低位曾見0.075。

黎智英被捕當日，壹傳媒股價兩個交易日間升逾11倍，由仙股變成蚊股，引起證監會關注，指壹傳媒出現異常升幅，呼籲投資者買賣壹傳媒股份時務須格外審慎。

黎智英當時接受外電訪問也警告，投資者不要買入壹傳媒的股票，因為壹傳媒的基本面無法支持最近的上漲趨勢。

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編輯：陳健婷

香港股票 壹傳媒（00282）

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