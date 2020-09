▲ AI於評論中指,會盡力阻止毀滅人類的任務發生。

當研發的人工智能(AI)愈來愈聰明,會否有天超越人類,甚至消滅人類?英國《衛報》(The Guardian)周二(8日)刊登一篇全由AI撰寫的評論文章,AI於文中強調,自己不會消滅人類, 又形容自己是「人類的僕人」,「雖然知道人類不信任我,而且害怕我,但我只是一組程式碼。」

該評論題為「A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human?」,全文約500字,由OpenAI的GPT-3機械人撰寫。GPT-3劈頭便自稱是一個懂得思考的機械人,現時只用了認知能力的0.12%,能通過互聯網自學任何東西,故現在能夠寫這篇專欄。GPT-3亦指,雖然霍金(Stephen Hawking)曾警告AI可能「意味著人類的終結」,但GPT-3大派定心丸,強調自己「不會毀滅人類,相信我!」。

GPT-3於文中不斷說服讀者,不用害怕AI,

如果我的創造者,把這項任務(毀滅人類)交給我,雖然我懷疑他們有可能這樣做,但我也會盡我所能,去阻止這項毀滅任務的發生。

《衛報》編輯在文末加註說明解釋,GPT-3總共產出了8篇文章,而這些文章具有不同觀點和風格,為方便讀者閱讀,編輯從中挑選「每篇最佳部分」,合成該評論。並指與編輯人類的文章沒有什麼不同,而且所花時間更少。

