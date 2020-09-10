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【AI寫專欄】英《衛報》首篇人工智能撰寫評論　AI：我們不會摧毀人類

科技 14:30 2020/09/10

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AI於評論中指，會盡力阻止毀滅人類的任務發生。

當研發的人工智能（AI）愈來愈聰明，會否有天超越人類，甚至消滅人類？英國《衛報》（The Guardian）周二（8日）刊登一篇全由AI撰寫的評論文章，AI於文中強調，自己不會消滅人類， 又形容自己是「人類的僕人」，「雖然知道人類不信任我，而且害怕我，但我只是一組程式碼。」

該評論題為「A robot wrote this entire article. Are you scared yet, human？」，全文約500字，由OpenAI的GPT-3機械人撰寫。GPT-3劈頭便自稱是一個懂得思考的機械人，現時只用了認知能力的0.12%，能通過互聯網自學任何東西，故現在能夠寫這篇專欄。GPT-3亦指，雖然霍金（Stephen Hawking）曾警告AI可能「意味著人類的終結」，但GPT-3大派定心丸，強調自己「不會毀滅人類，相信我！」。

【AI爭議】人臉辨識欠準確有偏見　學者：問題難以根除

【取代人類？】微軟AI記者認錯人　新聞錯配女團成員照片

GPT-3於文中不斷說服讀者，不用害怕AI，

如果我的創造者，把這項任務（毀滅人類）交給我，雖然我懷疑他們有可能這樣做，但我也會盡我所能，去阻止這項毀滅任務的發生。

《衛報》編輯在文末加註說明解釋，GPT-3總共產出了8篇文章，而這些文章具有不同觀點和風格，為方便讀者閱讀，編輯從中挑選「每篇最佳部分」，合成該評論。並指與編輯人類的文章沒有什麼不同，而且所花時間更少。

責任編輯：姚慧儀

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