【諾貝爾獎】特朗普好想攞和平獎？ Twitter連環轉發17帖

美國總統特朗普在斡旋中東和平方面取得重大進展，讓以色列和阿聯酋同意關係正常化，被視為外交政績的一大成就，更因此獲提名諾貝爾和平獎。而特朗普似乎對此十分期待，竟然把消息在Twitter連環轉發17次。

【諾貝爾獎】特朗普獲提名和平獎 促成以色列阿聯酋關係正常化【下一頁】

【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴【下一頁】

挪威4屆國會議員兼該國北約代表團主席蒂布林－耶德（Christian Tybring-Gjedde），接受霍士新聞訪問時披露，已經提名特朗普競逐和平獎。

雖然坊間意見兩極，有不認同的聲音，但也有人覺得他實至名歸。而特朗普本人似乎相當受落，也十分希望得獎。

在消息被分享到Twitter後，特朗普不斷轉發有關帖文，當中大部分帖文都是贊同他獲得提名，甚至直呼特朗普應當獲獎。

以下為部分他轉發的帖文：

【美國大選】「不想製造恐慌」特朗普承認淡化疫情【下一頁】

【美國大選】記者新書披露 特朗普淡化疫情時間表【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱