  • 31°C
香港時間 : 2020910日 (四) 13:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】今日最弱藍籌　集中在呢個中資板塊

股樓投資 13:31 2020/09/10

分享：

港股今日（10日）表現窄幅上落，半日高低波幅僅200點左右，早市成交金額也不足600億元，屬近期較靜的一日。不過藍籌股中，早前一度出現反彈的內銀股，今日再次走弱，兩大龍頭股建設銀行（00939）及工商銀行（01398），早市均下跌超過1%，再次迫近52周低位。

內銀股上半年業績平平，而且進入次季，一眾銀行都因為資產質素向下，要進行大幅度的撥備，導致內銀們上半年的盈利幾乎全綫向下。六大內銀中，除了郵儲銀行(01658)盈利按年下跌9.9%以外，其他大型內銀的盈利跌幅都達一成以上，當中交行(03328)的盈利按年跌幅達14%，屬當中最高。經過大幅撥備後，不少內銀們撥備覆蓋率已達150%以上。

花旗最新報告估計，內銀體烏的不良貸款形成及撥備總額，今年分別會升至3.8萬億元（人民幣，下同）及3.4萬億元，意味或潛在拖累今年銀行業盈利39%，更預期部分銀行有機會面臨資本壓力，可能降低派息比率，甚至出現配集資及減慢貸款增長。

該行預期，內銀今年至2022年的稅後盈利增長，平均分別是-17.7%，1.8%及14.8%，當中行業首選會是建設銀行及招商銀行（03968）。

現時四大國有銀行市盈率（PE）都低於5倍，市帳率（PB）也低於0.6倍，但這是市場以往績去推算的預測數據，在全年盈利難挽回跌勢下，估值仍有調整空間，加上市場對板塊不算受落，股價要走出低谷或仍需一段時間。

 

記者：葉志偉

 

相關文章

【港股追蹤】玉米油生產商　異動後即私有化？
2020/09/08
【港股追蹤】玉米油生產商　異動後即私有化？
【港股追蹤】升浪到尾聲？　大行對物管龍頭睇法有變
2020/09/08
【港股追蹤】升浪到尾聲？　大行對物管龍頭睇法有變
【港股追蹤】市況轉弱　公用股再成資金避難所
2020/09/09
【港股追蹤】市況轉弱　公用股再成資金避難所
【港股追蹤】銀行股鬥頹　滙豐渣打同病相憐
2020/09/09
【港股追蹤】銀行股鬥頹　滙豐渣打同病相憐
【港股追蹤】年內表現跑贏大市　海底撈九毛九頂得住
2020/09/09
【港股追蹤】年內表現跑贏大市　海底撈九毛九頂得住
香港股票 市帳率 市盈率 工商銀行（01398） 建設銀行（00939）

下一篇文章

【居屋2020】居屋今起接受申請 記住4個關鍵日子（附申請連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【網民熱話】月入最少4萬才有正常生活？　月入4萬租屋住VS月入2萬與父母同住
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）
【居屋2020】唯一巿區盤 港鐵站旁 沒有完美的盤 鑽石山啟翔苑3個缺點你要知 （附實地考察、戶型）
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所
【室內設計】80後孝順女為母擲約50萬元聘請設計公司裝修　打造近400呎屋成日式簡約風居所