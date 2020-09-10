【港股追蹤】今日最弱藍籌　集中在呢個中資板塊

港股今日（10日）表現窄幅上落，半日高低波幅僅200點左右，早市成交金額也不足600億元，屬近期較靜的一日。不過藍籌股中，早前一度出現反彈的內銀股，今日再次走弱，兩大龍頭股建設銀行（00939）及工商銀行（01398），早市均下跌超過1%，再次迫近52周低位。

內銀股上半年業績平平，而且進入次季，一眾銀行都因為資產質素向下，要進行大幅度的撥備，導致內銀們上半年的盈利幾乎全綫向下。六大內銀中，除了郵儲銀行(01658)盈利按年下跌9.9%以外，其他大型內銀的盈利跌幅都達一成以上，當中交行(03328)的盈利按年跌幅達14%，屬當中最高。經過大幅撥備後，不少內銀們撥備覆蓋率已達150%以上。

花旗最新報告估計，內銀體烏的不良貸款形成及撥備總額，今年分別會升至3.8萬億元（人民幣，下同）及3.4萬億元，意味或潛在拖累今年銀行業盈利39%，更預期部分銀行有機會面臨資本壓力，可能降低派息比率，甚至出現配集資及減慢貸款增長。

該行預期，內銀今年至2022年的稅後盈利增長，平均分別是-17.7%，1.8%及14.8%，當中行業首選會是建設銀行及招商銀行（03968）。

現時四大國有銀行市盈率（PE）都低於5倍，市帳率（PB）也低於0.6倍，但這是市場以往績去推算的預測數據，在全年盈利難挽回跌勢下，估值仍有調整空間，加上市場對板塊不算受落，股價要走出低谷或仍需一段時間。

記者：葉志偉