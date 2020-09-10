【新股IPO】濠江機電1408暗盤升85% 一手帳面賺1700元

正當近日大家都將新股焦點投放在百勝中國（09987）和農夫山泉（09633）之際，大家又有沒有留意到其實還有一隻來自澳門的新股將於明日掛牌呢？

說的是澳門機電工程服務工程承建商濠江機電（新上市編號：01408），其暗盤今日表現不俗，據輝立交易平台顯示，以招股價1元平開，最高曾見1.91元，收市報1.85元，較招股價升85%；以每手2,000股，一手賬面獲利1,700元；成交533萬股，涉資927萬元。

百勝中國9987首日掛牌收報390.2元 每手帳面蝕1090元，想知詳情請按：【下一頁】

濠江機電是次上市共發售1.25億股，其中公開發售錄得8倍超購，一手中籤率逾30%，招股價介乎1至1.2元，終以下限定價，集資淨額約5,160萬元。集資所得主要用作撥付若干手頭項目與集團可能獲的特定招標項目的部分特定材料成本和前期開支、用於承接新項目時為發出履約保證撥資、擴充員工隊伍及購置額外建築機械設備。上市獨家保薦人創陞融資。

華住酒店1179來港第二上巿 入場費約18585元 9月22日掛牌，想知詳情請按：【下一頁】

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記者：張以正