【新股IPO】華住酒店1179來港第二上巿 入場費約18585元 9月22日掛牌

中概股陸續來！今次的主角是華住酒店集團（新上市編號：01179），將成為本港第5隻回流上市中概股。

作為歷來第4隻中概股來港第二上市的百勝中國繼百勝中國 （09987） 今天才掛牌，就再有中概股宣佈回歸港股上市。

百勝中國9987首日掛牌低見386.2元 中午收報392.4元，想知詳情請按：【下一頁】

根據周三在美國提交的文件顯示，華住酒店計劃在港發售2042.215萬股，集資最多約75億元，每股最高發售價368元，一手50股，入場費18585.42元；將於9月16日定價，9月22日掛牌；高盛和招銀國際是該交易的聯合保薦人。

集資所得將用作資本開支，加強酒店網絡、償還信貸、提升科技平台及作為一般企業用途。

或者，大家光聽到華住酒店這個名字會有點陌生，但如果跟你說旗下酒店品牌包括「漢庭酒店」、「宜必思酒店」和「桔子酒店」等，可能經常往返內地的朋友就會即時：「啊！」一聲。

以下是華住酒店旗下的主要酒店品牌：

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截至2020年6月30日， 集團擁有6,187家在營酒店，包括758家租賃及自有酒店及5,429家管理加盟及特許經營酒店，合共有599,235間酒店客房。截至今年頭3個月，華住酒店業績由盈轉虧，錄得淨虧損為21.35億人民幣 。公司解釋主要受經營虧損、股本證券公允價值變動錄得10億人民幣虧損所累。此外，其淨收入按年下跌15.7%至20.13億人民幣。

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記者：張以正