【新股IPO】百勝中國港股大低水 恐釀惡性循環（訂戶專享） 即市財經 13:25 2020/09/10 分享： 新一隻來港第2上市百勝中國 （09987） 今日首掛顯著下跌，一度較招股定價跌逾6%，並較美股ADR大低水，成首家在港掛牌首日破底的中概股。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享） 2020/09/09 【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享） 【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享） 2020/09/08 【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享） 【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享） 2020/09/07 【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享） 【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享） 2020/09/04 【科網狂潮】ATMX抗跌力較美科網股強? 恒指換馬後見真章（訂戶專享） 【高息投資】內銀績差全綫尋底 派息取向才是重點（訂戶專享） 2020/09/03 【高息投資】內銀績差全綫尋底 派息取向才是重點（訂戶專享） 股票 美股 香港股票 ADR 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 經濟內循環 IPO 中國概念股 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入