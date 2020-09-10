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【新股IPO】百勝中國港股大低水 恐釀惡性循環（訂戶專享）

即市財經 13:25 2020/09/10

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新一隻來港第2上市百勝中國 （09987） 今日首掛顯著下跌，一度較招股定價跌逾6%，並較美股ADR大低水，成首家在港掛牌首日破底的中概股。

...

欄名 : 交易講場

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