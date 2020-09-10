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【股神抽新股】股神首次進軍雲端業務　Snowflake有何吸引之處？

股樓投資 13:15 2020/09/10

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股神巴菲特（Warren Buffet）今年作出多次令人大跌眼鏡的投資決定，先是大手拋售持有多年的航空股及金融股，然後相繼投資於日本商社及金礦股，這些行動似乎與巴菲特多年來的投資哲學相違背。股神最近又有新動作，今次的目標不再是傳統舊經濟股，而是雲端軟件商Snowflake，是他首次進軍相關業務，更加是罕有地參與IPO。

巴菲特又贏？ 巴郡成全球第二季最賺錢企業 詳情請按：【見下頁

就在科技股遭到血洗之時，計劃上市的雲端軟件商Snowflake卻在呈交至美國證劵交易委員會（SEC）的公告中，披露巴郡將以IPO定價區間的中值（80美元），購入310萬股Class A的股票，投資額達2.5億美元。另外，公告又列明巴郡將會透過第二市場交易（Secondary Transaction），向Snowflake前行政總裁Robert Muglia額外購入404萬股Class A股票，收購價同樣是IPO定價區間的中值，兩筆投資最多涉資5.5億美元。

剛剛成為九旬老翁的巴菲特一向對IPO不感興趣，認為IPO的定價較高，他5月接受CNBC訪問時甚至說:「投資銀行甚至不會致電巴郡，問他們會否參與IPO。」究竟這家雲端軟件商Snowflake有何吸引之處，令股神也忍不著要認購此股？

股神巴菲特親自操刀 買入五家日企料長揸 詳情請按：【見下頁

但比起一般的雲業務，它背後更有大數據的概念。Snowflake主營數據倉庫（Data Warehouse），其功能就是將很多雜亂的數據集合一起，成為單一具市場價值的資訊，再利用這些資訊建立應用程式，並分享這些資訊。

1. 高價值客戶

Snowflake的客戶是以大企業為主，較少受經濟周期影響。截至7月31日，Snowflake只有3117位客戶，平均每位客戶銷售為160,000美元，《財富》十大企業中，便有七家企業為其客戶，另外《財富》五百強中，也有146家企業為其客戶，Square、Abobe、EA sport等皆為其客戶。

2. 競爭優勢

其實雲端三大巨頭也有這類「數據倉庫」，例如Amazon AWS的redshift、Microsoft Azure synapse analytics以及Google Cloud的bigquery。但Snowflake仍能靠其商業模式在三巨頭中佔一席位，Snowflake容許客戶按量收費，客戶只需按其使用的服務收費，同時又將「運算」及「儲存」兩大服務分開收費，令企業能夠節省不必要的開支。

3. 行業增長

2018年，Snowflake收入為9670萬美元，但在去年收入已達2.64億美元，增長幅度超過150%，毛利也高達六成。不難想像此趨勢會延續下去，因企業花費於數據倉庫的金額也逐年上升，它們需要將數據轉化為有用的市場資訊，從而有利公司決策，而對一般企業而言，與其獨自開發一套數據演算法，倒不如將其外判予雲服務供應商。

不過至今Snowflake仍然錄得虧損，截至去年1月，公司全年蝕1.79億美元，而一年後數字反升至3.48億美元，而截至今年7月的半年內，公司仍未能扭虧，半年蝕1.7億美元。

當然，現在巴郡手持逾1500億美元現金儲備，而投資在Snowflake的投資額最多只是5.5億美元，即使投資回報不似預期，也不會對股神的持倉造成沉重打擊。

 

撰文 : 林展鋒

美股 經濟 股票 軟件 雲端 巴菲特 金融 證劵 銀行 行業

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