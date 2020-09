【美國大選】拜登談振興製造業 倡美國製造稅務政策

美國大選臨近,雖然兩黨候選人強打中國牌,但對選民更重要的卻是經濟牌,如何為打工仔創造更多就業機會。繼共和黨特朗普主張美國優先之後,民主黨拜登也提出「美國製造」稅務政策,與特朗普抗衡,當中卻有異曲同工之處,特別是企業在美投資創造就業時可獲稅務優惠。

拜登周三(9日)到訪密歇根州發表演說,強調他的計劃是確保未來是屬於美國工人的美國製造。在拜登的「美國製造」稅務政策下,企業海外盈利將被徵稅最少21%,並有新的離岸稅務罰款,以及在美國投資創造職位可獲10%稅務優惠。

7月曾提到推動總值7000億美元的「買美國貨」(Buy American)計劃,加強聯邦政府採購美國製造貨品。拜登就此補充,一旦當選,便會在上台第一星期簽署行政命令實施。

拜登表示:「我沒有一秒鐘認為,美國製造業已經失去活力。」他又批評共和黨,並沒有阻止企業關閉工廠,並把職位送到海外,反而是「獎勵了那些裁員並未有在國內投資的公司,給予數以十億計美元的稅務優惠。

特朗普競選團隊回應拜登的演說,團隊的高級顧問科爾特斯(Steve Cortes)揶揄說:

「很高興看到拜登突然嘗試充當經濟民族主義者。歡迎來到派對,但不幸是,你沒有公信力,因為你過去近半個世紀都呈現出另一個方向的主張。」

(It’s fascinating to me that Joe Biden is suddenly trying to masquerade as an economic nationalist. Welcome to the party, but unfortunately you have no credibility, because you’ve been acting in exactly the other direction for nearly a half century.)