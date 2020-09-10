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【騰訊股價】微信小程序首8月GMV倍增 湯道生：投入百億助中小企轉型

即市財經 13:05 2020/09/10

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微信小程序公佈，今年首8個月GMV按年增長115%。

騰訊 （00700） 旗下微信商業化加速，微信在全球數字生態大會披露，截至今年8月小程序商品交易GMV（總成交額）按年增長115%，品牌商家自營GMV按年增長210%，其中增長最快的行業為日化用品、奢侈品、購物中心和百貨。

騰訊曾經披露，微信小程序在2019年創造8000億人民幣交易額，按年增長160%。

根據官方公布數據，小程序目前日活躍用戶數已突破4億，小程序數量超過100萬個，覆蓋逾200細分行業，微信第三方服務商數量超過4萬家。微信又指，「小程序從業者」人數已達536萬。

微信小程序直播在2月啟動公測，作為微信官方提供的經營及營銷轉化工具，據悉已有10萬商家開通了小程序直播。微信也在8月開放快速開店工具「微信小商店」，企業、個體、個人均可一鍵開店，目前小商店支持售賣超過2000個商品類目。

湯道生：投入百億資源助中小企轉型

另外，騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，將投入100億資源，打造100個中小企業專屬SaaS（軟件即服務）產品及方案。他又指，將攜手100家合作夥伴，打造100種數字化培訓課程，幫助中小企數字化轉型。

湯道生表示，疫情期間，數字技術就像經濟、社會運行的「韌帶」，通過「高韌性」緩解「硬衝擊」，為產業「V型反彈」蓄力。

他稱，產業互聯網的目的在於降本增效，向數字要效率，是產業重塑的必然選擇，例如通過微信、QQ、小程序、企業微信等數字化連接工具，幫助企業更高效地觸達用戶，提升銷售效率。

科網股反彈，騰訊今日高見518.5元，曾升2.9%，半日報515.5元，升2.3%，成交33億元。

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編輯：陳健婷

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