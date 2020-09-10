金正恩被揭與特朗普25封「情信」 難忘曾握對方手

▲ 記者伍德沃德即將出版的新書指，特朗普與北韓領袖金正恩有25封絕密書信。

美國前《華盛頓郵報》記者伍德沃德曾揭發水門事件，於即將出版的新書更大爆料。伍德沃德指美國總統特朗普與北韓領袖金正恩有25封絕密書信，特朗普將信件形容為「情信」（love letters）。金正恩更表示，難忘在特金會與特朗普握手的歷史時刻。

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伍德沃德（Bob Woodward）的新書《憤怒》（Rage）將於下周二（15日）出版，他披露特朗普（Donald Trump）與金正恩共通過27封書信。特朗普曾公開其中兩封，而伍德沃德於新書節錄其餘25封書信的内容。

特朗普與金正恩2018年6月於新加坡舉行首次特金會，金正恩在同年12月25日去信特朗普表示：

「我即使到現在，也難忘那個歷史時刻，在美麗而神聖的地方堅定地握著閣下的手。」 （Even now I cannot forget that moment of history when I firmly held Your Excellency's hand at the beautiful and sacred location.）

金正恩指當時遭到全球注目，更意猶未盡地表示，兩人另一場會議會讓人聯想到奇幻電影的場景（a scene from a fantasy film）。而特朗普則於回信中表示，他毫不懷疑兩國將取得巨大成就，而只有他們兩人可做到這點。

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據悉，在美朝經歷緊張局勢後，特朗普和金正恩自2017年成為筆友。兩人於2019年2月的第二次特金會上，特朗普詢問金正恩：「你除了發射火箭之外，還會做其他事嗎？」（Do you ever do anything other than send rockets up to the air?）特朗普更於會上，邀約金正恩一起看電影和打高爾夫球。

伍德沃德又透露他獲得信件後，特朗普今年1月曾致電警告他不能嘲笑金正恩，表示自己不想為此陷入一場核戰爭。

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責任編輯：鄭錦玲