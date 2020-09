金正恩被揭與特朗普25封「情信」 難忘曾握對方手

▲ 記者伍德沃德即將出版的新書指,特朗普與北韓領袖金正恩有25封絕密書信。

美國前《華盛頓郵報》記者伍德沃德曾揭發水門事件,於即將出版的新書更大爆料。伍德沃德指美國總統特朗普與北韓領袖金正恩有25封絕密書信,特朗普將信件形容為「情信」(love letters)。金正恩更表示,難忘在特金會與特朗普握手的歷史時刻。

伍德沃德(Bob Woodward)的新書《憤怒》(Rage)將於下周二(15日)出版,他披露特朗普(Donald Trump)與金正恩共通過27封書信。特朗普曾公開其中兩封,而伍德沃德於新書節錄其餘25封書信的内容。

特朗普與金正恩2018年6月於新加坡舉行首次特金會,金正恩在同年12月25日去信特朗普表示:

「我即使到現在,也難忘那個歷史時刻,在美麗而神聖的地方堅定地握著閣下的手。」 (Even now I cannot forget that moment of history when I firmly held Your Excellency's hand at the beautiful and sacred location.)

金正恩指當時遭到全球注目,更意猶未盡地表示,兩人另一場會議會讓人聯想到奇幻電影的場景(a scene from a fantasy film)。而特朗普則於回信中表示,他毫不懷疑兩國將取得巨大成就,而只有他們兩人可做到這點。

據悉,在美朝經歷緊張局勢後,特朗普和金正恩自2017年成為筆友。兩人於2019年2月的第二次特金會上,特朗普詢問金正恩:「你除了發射火箭之外,還會做其他事嗎?」(Do you ever do anything other than send rockets up to the air?)特朗普更於會上,邀約金正恩一起看電影和打高爾夫球。

伍德沃德又透露他獲得信件後,特朗普今年1月曾致電警告他不能嘲笑金正恩,表示自己不想為此陷入一場核戰爭。

責任編輯:鄭錦玲