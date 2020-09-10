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富通保險楊德灝：5至7月本地保費等值按年增長4成　有信心業務延續升勢

即市財經 13:10 2020/09/10

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富通保險行政總裁楊德灝表示，今年5月至7月疫情最嚴重期間，富通保險本地業務年度化保費等值較去年同期增長高達40%。

富通保險行政總裁楊德灝表示，疫情影響下，客戶對保險的需求有所增加。在今年5月至7月疫情最嚴重期間，富通保險本地業務年度化保費等值較去年同期增長高達40%，當中醫療保險的產品需求佔多。

本地經濟未見明朗，本地失業率逐漸攀升，不過他表示，暫時未見客戶對保險產品需求的影響。他又表示，公司有信心於今年仍然能保持5至7月業務增展速度。

楊德灝提到，併購方面，若有好的資產亦會作出考慮收購，惟現時首要專注實現公司自身理念。

富通保險公布推出，「按您想」人壽保障計劃。該計劃內置保單逆按揭功能，保單持有人可選擇將人壽保障套現為退休年金，若受保人確診嚴重腦退化，保單持有人可一筆過預支全數身故賠償及額外身故賠償，以及預先為不同受益人度身安排特定的身故賠償支付選項。

相關文章：富通保險楊德灝：續加強與新世界集團協同效應

富通保險楊娟：續研創新產品 夥系內機構拓健康生態圈

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編輯：謝卓榮

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