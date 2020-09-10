▲ 【新冠疫苗】牛津疫苗或下周初恢復臨床測試

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗研發進度成關注，其中外界對牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗寄予厚望，但因有測試者出現副作用，此款新冠疫苗已暫停測試。有媒體報道指，該款新冠疫苗測試料可下周初恢復。

阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）據報曾透露，英國一名女測試者在注射該疫苗後，神經系統出現與橫貫性脊髓炎（transverse myelitis）相同的症狀。

牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱：【下一頁】

牛津疫苗暫停測試 BBC爆料非首次：【下一頁】

不過，有報道指，經獨立委員會調查今次事件後，阿斯利康料最快在下周可恢復測試。

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）昨日接受訪問時，被問及該款新冠疫苗暫停測試，會否阻礙疫苗進展。夏國賢當時回應指，不一定會阻礙進度，要視乎調查結果。

輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世：【下一頁】

阿斯利康等9間藥廠聯署 確保疫苗安全才推出：【下一頁】

英國免疫學學會 (British Society for Immunology)會長布朗（Doug Brown）表示，測試者染病可以有多種原因組成，獨立委員會需深入了解染病的成因，而該疾病是否與接種疫苗有關。

另外，索里奧又證實，在7月曾中止過疫苗測試，因一名測試者神經系統出現問題。他指，經過獨立委員會調查後，該測試者被診斷出患有多發性硬化症，相信與接種疫苗無關。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：林嘉莉