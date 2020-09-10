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【新冠疫苗】全人類都要接種 幾多架飛機先夠運送？

環球社會熱點 12:44 2020/09/10

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新型冠狀病毒疫苗研發如火如荼，倘進展順利，料今年底明年初便能廣泛接種。惟新冠疫情波及範圍近乎遍及全世界，要快速將疫苗運到全球，是航空運輸的巨大挑戰，國際航空運輸協會預計，需要動用8000架波音747巨無霸客機。

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疫情尚未研發出，國際航空運輸協會（ IATA）已積極提前準備相關物流工作。要為近乎全人類接種，涉及疫苗數目之多，IATA形容運送新冠疫苗是「空前巨大的航空運輸挑戰」（largest transport challenge ever）。

IATA推算，假設每人只需接種一劑新冠疫苗，亦要多達相當於8000架波音747客機的運力，才能應付。IATA總幹事Alexandre de Juniac指，這將是世紀挑戰，要安全運送疫苗，事前小心策劃是必不可少。

更麻煩的是，疫苗是非常「嬌嫩」的貨品，一般需要攝氏2至8度恒溫運送，部分疫苗更需要急凍環境。嚴格溫度條件下，很多客機不適宜用於運送疫苗，運輸工作亦需非常精準，確保下運送過程所有地點，都有儲存設施。

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保安問題亦是一大考量，IATA指出，新冠疫苗勢成為非常矜貴的物品，必須確保運送中途，沒有攔途截劫情況，籲各地政府及早做準備。

責任編輯：林建忠

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