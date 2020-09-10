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國指雖積弱 換馬後科技股比重增反彈力可期待

即市財經 12:42 2020/09/10

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近期港股積弱，其中中資股的跌幅明顯，國企指數已由3月起至7月初的升浪回調了近50%。國指雖積弱，惟不容忽視其反彈力度。由於國指換馬後加入了3大新經濟股龍頭，包括阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 及小米 （01810） ，倘科技股氣氛回穩，將有力帶動國指攀升。

連日回調，國指於昨日曾低見9651點，為6月以來低位。按黃金比率量度，國指3月起走出疫情市的谷底，由低位8290點反彈走起步，升浪至7月初的10934見頂。其後國指反覆下滑，現水平已由今個升浪頂回調了近50%。倘國指失守這水平，下個目標則是回調61.8%，約為9300點，即5月時的水平。

 

 

比起恒指由高位回調約40%，國指回調幅度明顯較高。事實上，在過去1個月，國指累低2.4%，跑輸恒指的0.5%升幅。

國指納入美團 科技股比重佔25%

雖然國指近期軟弱，但不能忽視一旦市況回穩後國指的反彈力度，其中一項關鍵是國指換馬後，新經濟股含金量提升，有望推動國指走高。本周一國指換馬生效，阿里巴巴、美團及小米正式納入指數，值得留意的是，美團雖失落恒指，但成為國指新貴。

3隻新貴連同指數內原有的騰訊 （00700） 及舜宇 （02382） ，即有5隻股份與恒生科技指數重疊。這5隻科技股於國指的比重高達25%。國指現時的科技股比重，比換馬後的恒指20%比重還要高。當本港市況回穩，國指的科技股含金量提升了，令升勢可期待。

H股較A股大折讓 惹追落後憧憬

另方面，近日的H股回調後，令中港兩地上市的AH股的差價颷升。量度AH股差價的恒生滬深港通AH股溢價指數，於9月2日升至143，為2016年以來高位。指數反映A股普遍較H股呈逾4成溢價，令炒H股追落後的概念升溫。憧憬H股追落後，亦為國指反彈埋下伏綫。

 

 

相關文章：小米閃現技術熊市  科技股調整續來？（第二版）

            【恒指變天】恒指擁抱新經濟 騰訊被冷待股價獨憔悴？

責任編輯：錢家鋒

恒生中國企業指數 恒生滬深港通AH股溢價指數 香港股票 新經濟 國指換馬

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