【李嘉誠有份】維港投資Impossible Foods在港星巴克推新產品　暫未擬上市

▲ 維港投資Impossible Foods在港星巴克推新產品 暫未擬上市

長和系李嘉誠旗下維港投資有份投資的人造肉企業Impossible Foods，在香港推出新產品，先在香港星巴克所有分店有售「Impossible 豬柳漢堡」，為公司在「Impossible 植物漢堡」後另一新產品，而香港是美國以外首個地區供應有關產品。

營運總監兼財務總監David Lee就指，亞洲投資者是其重要的投資者之一，但公司暫以提升產品質素為首要考慮，暫未有意部署企業上市。

Impossible Foods 預告，其他香港餐廳亦會於本月內開始供應「Impossible 豬柳漢堡」，包括 Fini’s、Franks Italian American、Triple O’s 及 URBAN。Impossible Foods於2018年在香港發售植物肉產品。

公司聲稱，與美國著名品牌的豬柳漢堡相比，「Impossible豬柳漢堡」含有相同份量的蛋白質，鐵質多60%，卡路里少45%，總脂肪少60%，飽和脂肪少50%，不含膽固醇、抗生素。

Impossible Foods行政總裁及創辦人Patrick Brown在傳媒發布會上稱，正研究人造雞肉及魚肉研究，不評論對中國內地人造肉公司看法，強調最大競爭對手為真肉。

美國另一人造肉研發商Beyond Meat（美：BYND）去年已在美國上市，最新市值86億美元。

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編輯：麥德銘