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【無懼抵制】《花木蘭》在台票房逾870萬　成本周新片冠軍　

商業 12:31 2020/09/10

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《花木蘭》於9月4日在台灣上映，至今在當地已經累積超過3300萬新台幣（約870萬港元）票房，是台灣本周新片冠軍。（網上圖片）

由劉亦菲主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》，因政治事件在港台兩地被受爭議。不過該片於台灣票房仍然亮麗，更成為當地首周「新片」冠軍。

《花木蘭》在台吸家庭客

《花木蘭》於9月4日在台灣上映。BBC News報道，該片在台灣上映至今已經累積超過3300萬新台幣（約870萬港元）票房，是台灣本周新片冠軍。報道引述台北知名電影發行公司主管白先生向指，受疫情影響，戲院比起去年減少三分之二的票房收入，因此他認為，《花木蘭》上映後在幾天內有此票房成績，對戲院來說是可以接受；而他留意到，進戲院看《花木蘭》的觀眾，大多為家庭客。

《花木蘭》劉亦菲公開撐警　美國網民發起杯葛迪士尼

雖然網上出現抵制《花木蘭》的呼聲，但根據票房收入網站Box Office Mojo的資料，該電影在其他亞洲地區表現亦不俗，打敗同期間上映的《天能》。在泰國的票房超過128萬美元（約997萬港元）、新加坡票房達73萬美元（約569萬港元）、馬來西亞票房達67萬美元（約523萬港元）；至於內地及本港分別會於本月11日及17日上映，票房成續仍有觀察。

迪士尼：非常滿意《花木蘭》網上票房

另一方面，迪士尼已宣布不會在美國、加拿大、澳洲等地的戲院上映《花木蘭》，而改為在線上影音平台Disney+上架。迪士尼財務總監Christine McCarthy周三表示，對《花木蘭》在串流媒體首次亮相的表現感到非常滿意，稱該部電影也給該公司帶來更多訂戶。

Disney+訂閱用戶逾6000萬　花木蘭上架助提高用戶量

【美股焦點】迪士尼：對《花木蘭》網上票房非常滿意

責任編輯：蘇穎琪

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