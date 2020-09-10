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【美國大選】記者新書披露 特朗普淡化疫情時間表

環球社會熱點 12:19 2020/09/10

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美國記者伍德沃德（Bob Woodward）出書披露總統特朗普防疫失策，明知病毒殺傷力強，仍故意淡化疫情。

距離11月3日舉行的美國總統大選還有不到兩個月，現任總統特朗普（Donald Trump）將競逐連任，但再有不利他的消息傳出。美國記者伍德沃德（Bob Woodward）出書披露特朗普防疫失策，明知病毒殺傷力強，仍故意淡化疫情，導致美國成為全球新型冠狀肺炎疫情最嚴重的國家，有19萬人因此死亡。

路透社報道，伍德沃德下周開售的新書《Rage》（暫譯：憤怒）包含18個特朗普的訪問，其中處理疫情的手腕成為焦點。書中披露特朗普起初有意淡化這場全球大流行的疫症，他坦承：

「我仍然想淡化（疫情），因為我不想製造恐慌。」
（I still like playing it down, because I don’t want to create a panic.）

【美國大選】「不想製造恐慌」特朗普承認淡化疫情：【下一頁】 

【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書如強力廣告助攻拜登（訂戶專享）：【下一頁】

特朗普在2月7日接受伍德沃德訪問時，提及病毒可由空氣傳播：

「這是一個非常狡猾的病毒，非常棘手，殺傷力大過致命流感。」
（And so that’s a very tricky one. That’s a very delicate one. It’s also more deadly than even your strenuous flus.）

但訪問一周後，特朗普卻在白宮記者會上派定心丸，說：

「只需數天，確診數字就會歸零。」
（within a couple days is going to be down close to zero.）

在3月中旬，宣布全國進入緊急狀態後，特朗普在3月19日的一段對話中談及感染的高危人群，不止老人家，也有不少年輕人感染病毒。（It’s not just old, older. Young people too, plenty of young people.）但其時，特朗普仍未有呼籲民眾戴口罩防疫，還道復活節時，大家已可到教堂祈禱。

特朗普將自己比作國家的啦啦隊隊長，在任何場合都強調，在任何標準下，美國抗疫工作都是成功的。（We’ve done well from any standard.）

截至目前，美國累計確診人數逾630萬，19萬人死亡。

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責任編輯：葉芷樺
 

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