【美國大選】記者新書披露 特朗普淡化疫情時間表

▲ 美國記者伍德沃德(Bob Woodward)出書披露總統特朗普防疫失策,明知病毒殺傷力強,仍故意淡化疫情。

距離11月3日舉行的美國總統大選還有不到兩個月,現任總統特朗普(Donald Trump)將競逐連任,但再有不利他的消息傳出。美國記者伍德沃德(Bob Woodward)出書披露特朗普防疫失策,明知病毒殺傷力強,仍故意淡化疫情,導致美國成為全球新型冠狀肺炎疫情最嚴重的國家,有19萬人因此死亡。

路透社報道,伍德沃德下周開售的新書《Rage》(暫譯:憤怒)包含18個特朗普的訪問,其中處理疫情的手腕成為焦點。書中披露特朗普起初有意淡化這場全球大流行的疫症,他坦承:

「我仍然想淡化(疫情),因為我不想製造恐慌。」

(I still like playing it down, because I don’t want to create a panic.)

特朗普在2月7日接受伍德沃德訪問時,提及病毒可由空氣傳播:

「這是一個非常狡猾的病毒,非常棘手,殺傷力大過致命流感。」

(And so that’s a very tricky one. That’s a very delicate one. It’s also more deadly than even your strenuous flus.)

但訪問一周後,特朗普卻在白宮記者會上派定心丸,說:

「只需數天,確診數字就會歸零。」

(within a couple days is going to be down close to zero.)

在3月中旬,宣布全國進入緊急狀態後,特朗普在3月19日的一段對話中談及感染的高危人群,不止老人家,也有不少年輕人感染病毒。(It’s not just old, older. Young people too, plenty of young people.)但其時,特朗普仍未有呼籲民眾戴口罩防疫,還道復活節時,大家已可到教堂祈禱。

特朗普將自己比作國家的啦啦隊隊長,在任何場合都強調,在任何標準下,美國抗疫工作都是成功的。(We’ve done well from any standard.)

截至目前,美國累計確診人數逾630萬,19萬人死亡。

責任編輯:葉芷樺