【虛擬銀行】反應熱烈超系統負荷　WeLab Bank暫停9.8厘快閃港元定存

虛擬銀行匯立（WeLab Bank）昨日推出年利率9.8厘的「快閃」港元定存，不定時在該行手機應用程式上出現。昨日下午1點半該行在Facebook上宣布「快閃」優惠出現，立即引致大量用戶登入該行手機應用程式，導致網絡大塞車，不少人無法登入。匯立銀行今日在Facebook宣布，暫停這個9.8厘快閃港元定存。

該行表示，「GoSave飄移定期存款小巴」反應超乎預期般熱烈，令系統遇到負荷上的問題，有部份客戶登入時受到短暫的影響，「為大家帶嚟不便，實在深感抱歉。」

我哋決定先進行更多壓力測試，務求令大家有更好嘅用戶體驗，先再決定是否繼續、或者再進行其他推廣活動，當有其他安排嘅時候，將會再另行通知各位，stay tuned！

▲ 匯立銀行在Facebook上交代暫停快閃定存。

該9.8厘的「快閃」港元定存，客戶每日最多可敍造1萬元定存，全期2個月可賺利息約163元。

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責任編輯：葉卓偉