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【大行點睇】被中金評為「跑贏行業」 海底撈炒上6%再創新高

股樓投資 12:31 2020/09/10

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中金發表報告唱好內地火鍋股海底撈（06862）, 指其業績基本符合預期，並將目標價上調至52.3港元，維持「跑贏行業」評級。海底撈今升穿10天線，中午收報55.35元上升6.1%。

【ATMX股價】科技股集體報復式反彈 美團升近半成京東重上300元  詳情請看【下一頁

【新股IPO】百勝中國或起牽頭作用　瑞銀料將有更多連鎖餐飲企業來港上市  詳情請看【下一頁

報告指，海底撈上半年業績基本符合公司的虧損預期，預計8月海底撈餐廳開始復甦，整體平均翻枱率可達每日四次。而公司門店8月翻枱率達每日4至4.5次，門店銷售回復至去年同期的八至九成。雖然目前公共衛生事件是否反覆仍存在不確定性，但中金認為公司已經對此有所對策。

長遠而言，中金認為海底撈正積極改革組織內部架構，加強餐廳的智能化升級，並且相信公司運用新技術將有助於確保食品安全以及提升營運效率等中金維持對公司2020年盈利預測，考慮到擴張速度超出預期等因素，將2021年盈利預測上調8%至49億元人民幣，目標價上調16%至52.3港元，評級維持「跑贏行業」。

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撰文 : 趙家盈

海底撈（06862） 經濟

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