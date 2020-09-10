▲ 中國駐英大使劉曉明Twitter疑被入侵 如何加強帳戶保安?

社交平台Twitter網絡安全再度惹關注。中國駐英國大使劉曉明官方Twitter帳戶疑似遭黑客入侵，讚好反華言論和色情影片。中國駐英國大使館發表聲明指，劉曉明Twitter帳戶受反華勢力「惡毒攻擊」，要求Twitter「認真調查」劉曉明遭黑客入侵一事。Twitter帳戶遭黑客大舉入侵，已非個別事件。有美國科技網站早前就教導普羅大眾，如何加強Twitter等社交平台帳戶的安全，免遭黑客入侵。

美國科技網站CNET報道指，很多人以為設定複雜的密碼是首要的步驟，然而雙重認證（Two-factor authentication）才是首要。

黑客騙近86萬！入侵奧巴馬、蓋茨等Twitter發帖詐騙：【下一頁】

唯獨特朗普帳戶沒遭入侵 官員指因做足安全保護：【下一頁】

雙重認證是在輸入密碼後，需要再作額外步驟才能登入帳戶，例如需要輸入SMS驗證碼。報道認為，此方式會令只能盜取用戶密碼的黑客，難以入侵帳戶。

另外，使用獨特而又複雜的密碼固然是重要的保護方法。報道提醒民眾，盡量避免在不同社交平台使用相同的密碼，以減低遭黑客入侵的風險。

報道又指，民眾在查閱電郵時應要謹慎，提防一些偽冒社交平台所發出的郵件，不要隨便按進電郵內的連結，甚至輸入帳戶密碼。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

責任編輯：林嘉莉