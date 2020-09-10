【美國領事館賣地】恒隆地產投得美國政府壽山村道地皮　擬投資40億元

▲ 恒隆地產公布中標美國領事館出售壽臣山宿舍物業，擬投資40億元。

美國駐港澳領事館招標出售位於壽臣山宿舍屋地，早前以招標出售，負責招標世邦魏理仕公布，地皮以25.66億元售出。恒隆地產 （00101） 表示，很高興成功投得壽臣山地塊，將會重建該壽臣山地皮為多間獨立式豪華大宅，預計於2024年落成，投資總額約40億元。

恒隆地產稱，「此尊貴地塊屬市場罕見，作價合理。是次購地是公司對香港前景投下信心的一票。」

據市場代理稱，物業採以交吉形式出售，不設「售後租回」條款，地盤面積約94,796方呎，可重建面積約47,397方呎，是次公開招標出售，獲多組財團參與，最終以25.66億元售出，折合每呎樓面地價54,138元。

早前一度有指長實 （01113） 中標呼聲最高，出標作價約28億元。不過，長實其後澄清，有關長實以28億元中標美國領事館壽臣山物業一事，實為錯誤消息。

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