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【中美角力】華為禁令下周二生效　日韓台供應商遭池魚之殃

環球政經 18:21 2020/09/10

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美國針對華為的禁令將於下周二（15日）正式生效，屆時不僅華為面臨零件短缺困境，其供應商亦難獨善其身。根據《日經亞洲評論》引述分析師指，一旦停止供貨華為，台灣、日本、南韓供應商業務將受巨大衝擊。

今年次季，華為智能手機出貨量已經超越三星電子，成為全球第一的智能手機供應商。根據英國研究機構 Omdia估計，華為手機生產鏈中，每年使用日本、台灣、南韓約264億美元的零組件，而這些業務將因華為禁令受到影響。

華為余承東：無法自行生產晶片是教訓 了解請按【下一頁

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報導還指，日本供應華為近三成零件，料受到衝擊最大；台灣方面，台積電料每年供應逾50億美元産品，聯發科亦有5萬美元交易額；至於南韓，三星電子也是華為的主要供應商之一。

根據路透引述消息指，南韓三星電子旗下三星顯示器正在申請一項出貨許可，以繼續向華為供貨；Sony、SK海力士亦已向美國商務部提交申請，以求繼續出售記憶體給華為。

根據升級版的華為禁令，美國政府要求所有使用美國技術的半導體廠商停止供貨給華為，如要繼續與華為合作。必須提前向美國政府申請特殊許可證。

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編輯：李勝男

5G 日本 英國 南韓 Samsung 美國 Sony 台積電 顯示器 智能手機

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