世界首發*² SHARP Plasmacluster正負離子除菌技術  可抑制浮游於空氣中的新型冠狀病毒*¹

SHARP與長崎大學感染症共同研究處 安田二朗教授(兼熱帶醫學研究所)、同研究處 南保明日香教授(日本病毒協會理事)及島根大學醫學部 吉山裕規教授(日本病毒學會理事)共同製作搭載正負離子除菌技術的病毒實驗裝置器,由世界權威的傳染病研究機構-長崎大學協力之下,以正負除菌離子照射浮游於空氣中「新冠狀病毒」約30秒*³,根據實驗結果證實可減少90%以上的感染價*⁴。



「新冠狀病毒」於2019年12月被發現,截至2020年8月為止,全世界高達2500萬人遭受感染,死亡人數達84萬人*⁵,被公認為感染力極高的病毒,是全球當前最迫切的社會問題,在醫療學術各領域皆緊急尋找對策中。



SHARP於2004年以實驗證明其獨創的正負離子除菌技術對「貓冠狀病毒」有效果*⁶。2005年,SHARP對同基因序列*⁷的新型冠狀病毒「SARS冠狀病毒 (SARS-CoV)」進行實驗,證實也有效果。這次發表對空氣中浮游的「新冠狀病毒」的實驗,也成功地證實有效。

SHARP於2000年起開始於世界各國的第三方實驗機構對正負離子除菌技術的效果共同進行Academic Marketing*⁸,至今累積許多第三方實驗機構臨床效果測試,實驗結果證明對「新型流感病毒」、「抗藥性細菌」、「塵螨過敏源」等有害物質有抑制作用,並能減輕小兒氣喘患者的氣管發炎症狀*⁹。此外SHARP亦就著正負除菌離子對人體的安全性進行驗證*¹⁰,確認對人體無害。SHARP今後會繼續秉持對社會安全的貢獻,持續研究正負離子除菌技術在各領域應用的效果驗證。

<長崎大學感染症共同研究處 教授安田二朗(Yasuda Jiro)氏的評語>



對於附著型病毒的對策,使用酒精及清潔劑(界面活性劑)等消毒藥即可有效去除,但對於以懸浮粒子(微米粒子噴沫)為媒介導致感染,只有戴上醫療口罩可有效隔絕以外,至今尚無有效對策。這次實驗成功地驗證正負離子除菌技術(Plasmacluster)能令空氣中浮游型的新型冠狀病毒失去病毒活性。對於這次實證結果也令人期待未來對一般家庭用戶及醫療機構的應用上能發揮對抗病毒的效果。

SHAPR獨創Plasmacluster正負離子除菌技術

同時釋放出與自然界相同的正離子(H+)與負離子(O2-),附著於浮游細菌、黴菌、病毒、過敏物質的表面後,正負離子產生超強氫氧自由基 (OH)。從表面蛋白質抽取氫(H)後,再分解蛋白質徹底破壞細菌結構。將抽取出的氫(H)與氫氧自由基(OH)結合形成健康的水分子(H2O),淨化還原到空氣中。

此技術已獲多個第三方機構驗證為對人體無害*¹⁰,並已被廣泛應用於日本國內大眾運輸工具、不動產建案及辦公空間等行業,廣受業界信賴。搭載正負離子技術的空氣淨化產品,經實驗證明可達致空氣淨化、除靜電、消臭、美肌、舒壓及提升專注力的效果。

連續11年日本銷售冠軍 全球總銷量突破9000萬部

SHARP正負離子除菌技術榮獲世界10大國33大機構認證,能有效抑制多種常見病毒及細菌。憑著其獨創的專利技術,SHARP空氣清新機連續11年成為日本市場的銷售冠軍*¹¹。而搭載此技術的空氣淨化產品,全球總銷量更突破9000萬部*¹²。

*1 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,簡稱SARS-CoV-2。為新冠狀病毒感染症(COVID-19)的病原體,被歸為屬於SARS關聯的冠狀病毒(SARS-CoV)。

*2 釋放出離子的空氣淨化技術 (2020年9月7日現在,本公司調查結果)。

*3 模擬含有病毒的懸浮粒子以一定速度通過空間,從實驗空間容積除以回收流量所換算出數字。

*4 持有感染性的病毒粒子數。

*5 根據美國Johns Hopkins大學的統計數據 (2020年8月31止)。

*6 2004年7月27日發表。

*7 “Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses – a statement of the Coronavirus Study Group”. bioRxiv. (2020年2月11日)

*8 為技術效能評估,由頂尖學術研究機構共同執行科學數據做檢證,再加以檢證結果進行商品化的行銷手法。

*9 2014年9月18日發表。

*10 於LSI Medience Corporation進行實驗 (包含吸入毒性實驗、眼睛/皮膚的刺激性、腐蝕性實驗、催奇實驗、二世代繁殖毒性實驗)。

*11 日本電機工業會(JEMA)民生用電器於2009年至2019年之空氣清新機出貨實計。

*12 2000年至2020年期間,於日本及海外出售的Plasmacluster產品銷量。

