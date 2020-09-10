【美國大選】「不想製造恐慌」特朗普承認淡化疫情

▲ 【美國大選】「不想製造恐謊」特朗普承認淡化疫情

揭露水門事件的美國新聞界老行尊伍德沃德（Bob Woodward）的新書，爆出重磅消息，指總統特朗普曾早於2月已親口承認新冠病毒致命，與其公開發言時對疫情的態度截然不同，有誤導民眾之嫌。特朗普承認淡化疫情，強調是想減輕恐懼。

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特朗普周三被記者問到有否誤導公眾時，承認淡化新冠疫情，強調這樣做是要減輕恐懼，他稱：「事實是我是這個國家的啦啦隊，我愛我們的國家，我不希望人們恐懼，我不想製造恐慌。（The fact is I'm a cheerleader for this country. I love our country, I don't want people to be frightened. I don't want to create panic）。」

特朗普（Donald Trump）續指，他希望展示信心，展示力量，形容伍德沃德的新書是「政治打手行徑」（political hit job）。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）被記者問及事件時，亦為特朗普護航，她稱當面對難以克服的挑戰，展現信心及冷靜是十分重要，指特朗普不想見到混亂，她並提醒發問的記者，這亦是流出的錄音中，特朗普的說話，但傳媒似乎未有注意有關部分。

麥肯內尼稱，接受伍德沃德訪問後不久，特朗普曾公開表示希望民眾保持冷靜，她強調，特朗普的所為，正是領袖所應該做的，在巨大挑戰面前，依舊保持冷靜及堅毅。

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伍德沃德的新書尚未正式出版，但部分內容及採訪錄音已流出，揭露特朗普人前人後對新冠病毒的態度有相當大出入，他接受伍德沃德訪問時親口承認新冠病毒致命，又稱只要呼吸就會受感染；而他在公開發言中，則大力淡化危險性，曾稱新冠病毒與流感差不多，又認為病毒很快會消失。

責任編輯：林建忠

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