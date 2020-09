【美國大選】「不想製造恐慌」特朗普承認淡化疫情

▲ 【美國大選】「不想製造恐謊」特朗普承認淡化疫情

揭露水門事件的美國新聞界老行尊伍德沃德(Bob Woodward)的新書,爆出重磅消息,指總統特朗普曾早於2月已親口承認新冠病毒致命,與其公開發言時對疫情的態度截然不同,有誤導民眾之嫌。特朗普承認淡化疫情,強調是想減輕恐懼。

【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱【下一頁】

【新冠疫苗】世衛首席科學家:疫苗安全是最重要【下一頁】

特朗普周三被記者問到有否誤導公眾時,承認淡化新冠疫情,強調這樣做是要減輕恐懼,他稱:「事實是我是這個國家的啦啦隊,我愛我們的國家,我不希望人們恐懼,我不想製造恐慌。(The fact is I'm a cheerleader for this country. I love our country, I don't want people to be frightened. I don't want to create panic)。」

特朗普(Donald Trump)續指,他希望展示信心,展示力量,形容伍德沃德的新書是「政治打手行徑」(political hit job)。

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)被記者問及事件時,亦為特朗普護航,她稱當面對難以克服的挑戰,展現信心及冷靜是十分重要,指特朗普不想見到混亂,她並提醒發問的記者,這亦是流出的錄音中,特朗普的說話,但傳媒似乎未有注意有關部分。

麥肯內尼稱,接受伍德沃德訪問後不久,特朗普曾公開表示希望民眾保持冷靜,她強調,特朗普的所為,正是領袖所應該做的,在巨大挑戰面前,依舊保持冷靜及堅毅。

【諾貝爾獎】特朗普獲提名和平獎 促成以色列阿聯酋關係正常化【下一頁】

金正恩據報驚特朗普下毒 不敢吃其遞來糖果【下一頁】

伍德沃德的新書尚未正式出版,但部分內容及採訪錄音已流出,揭露特朗普人前人後對新冠病毒的態度有相當大出入,他接受伍德沃德訪問時親口承認新冠病毒致命,又稱只要呼吸就會受感染;而他在公開發言中,則大力淡化危險性,曾稱新冠病毒與流感差不多,又認為病毒很快會消失。

責任編輯:林建忠

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒!立即訂閱