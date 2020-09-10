  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 12:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

海底撈創新高現飈6%　中金連續兩周上調目標價

即市財經 11:37 2020/09/10

分享：

中金連續兩周調升海底撈目標價。

海底撈 （06862） 再獲中金升目標價，股價現漲逾6%，最新報55.45元，盤中高見55.7元。中金公司發表研究報告指，考慮到海底撈 （06862） 較預期快的擴展速度、在新型冠狀病毒肺炎疫情下的潛在市場整合，以及其長期投資價值，該行上調海底撈目標價9%至57.1元，評級維持「跑贏大市」。　中金上週才剛調升海底撈目標價至52.3元。

中金表示，公司管理層稱今年將會有400家新店開張，超過300家的指引目標，部分原因是公司在疫情後有更多機會獲得好的開店地理位置，而公司收購「漢捨中國菜」和「Hao Noodle」也取得了一定進展。

另外，同系頤海國際 （01579） 亦向好，今早一度飆10%，高見116.1元，現報110.4元，仍升4.6%。至於九毛九 （09922） 亦升4%至16.86元；呷哺呷哺 （00520） 漲1%，報8.83元。

相關文章：

【新股IPO】百勝中國營收超海底撈逾倍　市值不敵海底撈？

海底撈1.2億人幣收購「漢舍中國菜」 另斥304萬美元收購「Hao Noodle」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳

香港股票 呷哺呷哺（00520） 頤海國際（01579） 九毛九（09922） 海底撈（06862）

上一篇文章

【美國領事館賣地】恒隆地產投得美國政府壽山村道地皮　擬投資40億元

下一篇文章

【新股IPO】樂享互動首日孖展暫錄57.2億　超購逾32倍（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR升2%　恒指夜期收市升208點（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR升2%　恒指夜期收市升208點（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨回軟　道指期貨跌77點（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨回軟　道指期貨跌77點（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄340億元　超購381倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄340億元　超購381倍、國際配售提早截飛（不斷更新）