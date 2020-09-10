海底撈創新高現飈6%　中金連續兩周上調目標價

▲ 中金連續兩周調升海底撈目標價。

海底撈 （06862） 再獲中金升目標價，股價現漲逾6%，最新報55.45元，盤中高見55.7元。中金公司發表研究報告指，考慮到海底撈 （06862） 較預期快的擴展速度、在新型冠狀病毒肺炎疫情下的潛在市場整合，以及其長期投資價值，該行上調海底撈目標價9%至57.1元，評級維持「跑贏大市」。 中金上週才剛調升海底撈目標價至52.3元。

中金表示，公司管理層稱今年將會有400家新店開張，超過300家的指引目標，部分原因是公司在疫情後有更多機會獲得好的開店地理位置，而公司收購「漢捨中國菜」和「Hao Noodle」也取得了一定進展。

另外，同系頤海國際 （01579） 亦向好，今早一度飆10%，高見116.1元，現報110.4元，仍升4.6%。至於九毛九 （09922） 亦升4%至16.86元；呷哺呷哺 （00520） 漲1%，報8.83元。

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編輯：吳敏芳