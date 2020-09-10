【費用豁免】滙豐取消26項服務收費　涵蓋環球轉賬匯款及外幣現鈔提存（附26項豁免收費詳情）

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【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略 白表抽居屋如何增中籤機會？
近月多間虛擬銀行開業，銀行業再掀戰幔。滙豐今日宣布，由2020年11月1日起，取消26項基本銀行服務收費，為各階層客戶提供更廣泛的免費銀行服務，預計超過400萬名滙豐個人客戶將會受惠。
滙豐取消的銀行服務費用，包括：外幣現鈔存款及提款、索取銀行報告及其他文件、補發存摺、滙豐環球轉賬服務以及匯款等。該行表示，是次取消收費除了方便客戶享用更全面的基本銀行服務外，亦有助受新型冠狀病毒疫情影響的客戶紓緩部分壓力。
將於11月1日取消的基本銀行服務收費：
一般及存款╱提款服務
支付服務
其他一般服務
新推「滙豐One」綜合理財戶口
滙豐同時宣布即將推出「滙豐One」全新綜合理財戶口，提供更優質、簡便及創新的一站式智能銀行服務，滿足客戶多元化及與時並進的需要。「滙豐 One」不設戶口最低結餘要求，並將會在銀行交易、數碼渠道、旅遊消費，以至財富管理等各方面，為客戶帶來全面提升的服務體驗。
滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，希望透過進一步取消基本銀行服務收費，令大眾獲得更多元化的免費銀行服務，以處理日常理財所需，預計超過400萬名滙豐個人客戶將會受惠。
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責任編輯：葉卓偉