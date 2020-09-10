【費用豁免】滙豐取消26項服務收費　涵蓋環球轉賬匯款及外幣現鈔提存（附26項豁免收費詳情）

近月多間虛擬銀行開業，銀行業再掀戰幔。滙豐今日宣布，由2020年11月1日起，取消26項基本銀行服務收費，為各階層客戶提供更廣泛的免費銀行服務，預計超過400萬名滙豐個人客戶將會受惠。

滙豐取消的銀行服務費用，包括：外幣現鈔存款及提款、索取銀行報告及其他文件、補發存摺、滙豐環球轉賬服務以及匯款等。該行表示，是次取消收費除了方便客戶享用更全面的基本銀行服務外，亦有助受新型冠狀病毒疫情影響的客戶紓緩部分壓力。

將於11月1日取消的基本銀行服務收費：

一般及存款╱提款服務

人民幣現鈔存款╱提款（任何限額）

外幣現鈔存款╱提款（任何限額）

常行指示 - 人手安排付款或特別要求付款予滙豐戶口

常行指示 - 因戶口款項不足而退回

支付服務

匯入匯款 - 電匯（將款項存入滙豐戶口）

匯入匯款 - 兌現在其他本地銀行收款的匯票 - 將款項存入相同貨幣的滙豐外幣戶口

匯入匯款 - 購買在海外銀行收款的票據（匯票╱支票）將款項存入滙豐戶口 - 由滙豐集團成員發出的匯票 / - 由非滙豐集團成員發出的匯票 / - 由公司及私人簽發的票據

匯入匯款 - 以託收形式處理於海外銀行收款的票據（匯票╱支票）

匯出匯款之特別服務收費 - 從滙豐戶口扣款支付電匯 - 因戶口款項不足而退回電匯指示 / - 付款詳情超過140 個英文字母，並需另發SWIFT 的額外費用 / - 如匯款貨幣為「非主要貨幣」（如南韓圜）／- 如電匯包含中文字（最多只能容納24 個中文字），人民幣電匯除外／- 如透過滙豐分行於星期一至星期五正午12 時後或於星期六遞交，並要求即日發送指示

跨行轉賬 - 經「即時支付結算系統」付款 - 因戶口款項不足而退回即時付款

環球轉賬（即時轉賬至海外個人滙豐戶口或第三方滙豐戶口）僅適用於滙豐尚玉╱卓越理財╱運籌理財客戶及將來滙豐One 客戶

其他一般服務

索取指定銀行報告 - 戶口地址確認書／- 銀行證明書／- 戶口結餘證明書（戶口結餘)／- 戶口結餘證明書（戶口所得利息）

索取指定文件副本 - 戶口紀錄報告（只適用於存摺儲蓄戶口及定期存款，最多七年）／- 結單╱中期結單╱綜合結單紀錄副本╱傳票╱已兌現支票╱通知書╱賬項摘要副本

索取電話理財確認通知

補發存摺- 因存摺損毀或遺失圖章而需補發存摺

個人非綜合理財戶口於開戶後三個月內結束戶口

新推「滙豐One」綜合理財戶口

滙豐同時宣布即將推出「滙豐One」全新綜合理財戶口，提供更優質、簡便及創新的一站式智能銀行服務，滿足客戶多元化及與時並進的需要。「滙豐 One」不設戶口最低結餘要求，並將會在銀行交易、數碼渠道、旅遊消費，以至財富管理等各方面，為客戶帶來全面提升的服務體驗。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，希望透過進一步取消基本銀行服務收費，令大眾獲得更多元化的免費銀行服務，以處理日常理財所需，預計超過400萬名滙豐個人客戶將會受惠。

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責任編輯：葉卓偉