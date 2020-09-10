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【大額成交】恒隆25.66億奪美駐港領事館壽臣山物業 中標價為市場估值下限（第二版）

股樓投資 12:48 2020/09/10

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最新消息：

恒隆地產(00101)確認成功投得以上壽臣山物業，集團指該地塊屬市場罕見，作價合理。是次購地是公司對香港前景投下信心的一票，此地塊將會被重建成多間獨立式豪華大宅，預計於2024年落成，投資總額約40億元。

第一版（11:40）

早前美國政府委託世邦魏理仕獨家招標出售的南區壽山村道37號物業，於今年7月底截標，原定於8月底開標，最後於今日（10日）公布結果。世邦魏理仕公布，成功協助美國政府以港幣25.66億元出售上述物業，相等於樓面地價為每平方呎港幣54,138元。

市場原先估計，該地皮呎價介乎4.5萬至10萬元，物業估值約21億至47億元，是次成交價僅為市場預期的下限水平。

【新盤起動】 準買家必讀 三大新盤齊出擊 邊個最啱你心水?了解按【下一頁

壽山村道37號位處壽臣山優越地段，現為六幢低密度住宅物業提供26個單位及52個車位，另設室外游泳池，物業由美國政府於1948年購入，並持有至今作美國駐港領事館宿舍之用。物業採以交吉形式出售，不設「售後租回」條款，重建潛力優厚，地盤面積約94,796平方呎，可重建面積約47,397平方呎。

【細價筍盤】首期40萬進駐大坑不是夢 上車客400萬全區最平物業，了解按【下一頁

世邦魏理仕指，是次公開招標出售，獲多組財團參與，最後交易以港幣25.66億元作價出售，相等於樓面地價為每平方呎港幣54,138元。由於地盤佈局修長，對海門面極寬闊，屆時可重建為海景豪宅獨立屋項目，每戶均可享深水灣醉人美景。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事王國偉先生表示：「是次項目出售吸引不少本地及國際投資者關注。在市場波動下，交易價格符合市場預期，而是次大額成交亦反映投資者對後市仍保持信心。」

【疫市置業】 市場減價盤盡現置業時機到? 冠軍地產分析師楊海全教你點揀樓（有片睇），了解按【下一頁

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記者：陳詠妍

 

招標 豪宅 壽臣山 世邦魏理仕 美國領事館

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