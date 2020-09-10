  • 29°C
香港時間 : 2020910日 (四) 19:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】樂享互動孖展火熱　首日暫錄752億　超購逾430倍（不斷更新）

即市財經 18:47 2020/09/10

分享：

樂享互動於9月10日至9月15日招股。

樂享互動 （新上市編號：06988） 首日招股，截至下午18時42分，綜合多家券商數據顯示，樂享互動暫錄得752.3億元孖展，相當於超額認購430倍；其中耀才借出202億元、輝立借出194億元、信誠借出100億元、富途借出51.7億元。樂享互動於9月23日上市。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

樂享互動於今日起至9月15日招股，公司計劃發售5.437億股，集資最多17.45億元，招股價介乎2.14元至3.21元，一手1000股，入場費3242.3元。樂享互動將於下周二（15日）定價。

中國最大第三方虛擬商品及服務企業 - 福祿控股現正公開招股 - 網上白表申請 www.eipo.com.hk

【新股IPO】樂享互動有赤子城影子 可望複製赤子城上市走勢？

【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）

【新股IPO】樂享互動挾「微信」概念首季盈利大增9成、移卡有份投資

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：謝卓榮

香港股票 經濟 樂享互動（06988） 集資 IPO 孖展

上一篇文章

【新股IPO】濠江機電暗盤曾倍升　一手帳面賺1760元（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期】恒生指數倒跌後夜期僅彈23點　壹傳媒過山車最終升36%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展錄388億元　超購435倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【新股IPO】百勝中國9987美股回升　上市重燃水位希望（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌幅收窄 暫挫74點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌幅收窄 暫挫74點（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度
【新股IPO】福祿控股2101料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億元孖展額度