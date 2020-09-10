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【新股IPO】樂享互動孖展火熱　首日暫錄475億　超購逾534倍（不斷更新）

即市財經 17:44 2020/09/10

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樂享互動於9月10日至9月15日招股。

樂享互動 （新上市編號：06988） 首日招股，截至下午17時42分，綜合多家券商數據顯示，樂享互動暫錄得475.98億元孖展，相當於超額認購534倍；其中耀才借出202億元、輝立借出102億元、富途借出51.5億元、利弗莫爾借出11.16億、華盛借出5億元，致富借出5億元。樂享互動於9月23日上市。

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樂享互動於今日起至9月15日招股，公司計劃發售5.437億股，集資最多17.45億元，招股價介乎2.14元至3.21元，一手1000股，入場費3242.3元。樂享互動將於下周二（15日）定價。

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編輯：謝卓榮

香港股票 經濟 樂享互動（06988） 集資 IPO 孖展

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