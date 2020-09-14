【新股IPO】樂享互動孖展火熱　第三日暫錄861億　超購逾492倍（不斷更新）

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【新股IPO】華住酒店1179次日招股 孖展尚未足額認購（不斷更新）
樂享互動 （新上市編號：06988） 第三日招股，綜合多家券商數據顯示，樂享互動暫錄得861.28億元孖展，相當於超額認購492.4倍；其中耀才借出205億元、輝立借出205億元、信誠借出110億元、富途借出88.3億元。樂享互動於9月23日上市。
樂享互動於今日起至9月15日招股，公司計劃發售5.437億股，集資最多17.45億元，招股價介乎2.14元至3.21元，一手1000股，入場費3242.3元。樂享互動將於下周二（15日）定價。
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編輯：謝卓榮