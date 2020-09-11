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【新股IPO】樂享互動孖展火熱　次日暫錄845億　超購逾483倍（不斷更新）

即市財經 18:00 2020/09/11

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樂享互動於9月10日至9月15日招股。

樂享互動 （新上市編號：06988） 次日招股，截至下午6時，綜合多家券商數據顯示，樂享互動暫錄得845.3億元孖展，相當於超額認購483倍；其中耀才借出205億元、輝立借出202億元、信誠借出100億元、富途借出77.93億元。樂享互動於9月23日上市。

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樂享互動於今日起至9月15日招股，公司計劃發售5.437億股，集資最多17.45億元，招股價介乎2.14元至3.21元，一手1000股，入場費3242.3元。樂享互動將於下周二（15日）定價。

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編輯：謝卓榮

香港股票 經濟 樂享互動（06988） 集資 IPO 孖展

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