【新股IPO】樂享互動孖展火熱　次日暫錄794億　超購逾454倍（不斷更新）

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樂享互動 （新上市編號：06988） 次日招股，截至下午3時45分，綜合多家券商數據顯示，樂享互動暫錄得793.9.億元孖展，相當於超額認購454.9倍；其中耀才借出202億元、輝立借出194億元、信誠借出100億元、富途借出77.82億元。樂享互動於9月23日上市。
樂享互動於今日起至9月15日招股，公司計劃發售5.437億股，集資最多17.45億元，招股價介乎2.14元至3.21元，一手1000股，入場費3242.3元。樂享互動將於下周二（15日）定價。
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編輯：謝卓榮