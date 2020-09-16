【新股IPO】樂享互動傳上限定價　凍資逾2900億（第二版）

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樂享互動 （新上市編號：06988） 周二（15日）截止招股，市傳公開發售超購約1680倍，凍資超過2900億。據外電報道指，公司擬上限定價。綜合多家券商數據顯示，樂享互動錄得929.9億元孖展，相當於超額認購531.8倍；其中輝立借出227億元、耀才借出207億元、信誠借出130億元、富途借出89.7億元。樂享互動於9月23日上市。
樂享互動於9月15日截止招股，公司計劃發售5.437億股，集資最多17.45億元，招股價介乎2.14元至3.21元，一手1000股，入場費3242.3元。樂享互動將於下周二（15日）定價。
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編輯：謝卓榮