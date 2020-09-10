滙豐：11月起取消26項基本銀行服務收費　推新理財戶口「滙豐One」（附豁免收費服務列表）

▲ 滙豐：１１月起取消消26項基本銀行服務收費 預計400萬客戶受惠

虛擬銀行陸續開業，傳統銀行出手還擊。滙豐宣布，由11月1日起取消26項基本銀行服務收費，範圍涵蓋一般銀行服務、存款及提款、跨行及環球轉賬，以及匯款。滙豐表示，有關舉措為各階層客戶提供更廣泛的免費銀行服務，促進香港普及金融發展。滙豐去年曾牽頭取消大部分個人綜合理財客戶的最低結餘服務費，令其他銀行跟隨免收費。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，希望透過進一步取消基本銀行服務收費，令大眾獲得更多元化的免費銀行服務，以處理日常理財所需，預計超過400萬名滙豐個人客戶將會受惠。

擬推「滙豐One」新綜合理財戶口 主攻年輕人市場

滙豐同時即將推出新綜合理財戶口「滙豐One」，不設戶口最低結餘要求。滙豐稱，「滙豐One」將會在銀行交易、數碼渠道、旅遊消費，以至財富管理等各方面，為客戶帶來全面提升的服務體驗，但稍後才公布。「滙豐One」詳情。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，

未來的銀行服務將會以低收費、高質素及普及化為主導。不少年青人對理財

缺乏信心，未能清楚了解個人需要，「滙豐One」將針對年青客戶面對的困難，提

供切合所需的服務。

據了解，現時開立滙豐旗下不設戶口最低結餘要求的「運籌理財」客戶，會在今年10月下旬轉為「滙豐One」賬戶。

渣打牽頭的虛擬銀行Mox Bank正式開業，100萬元以下存款活期息1厘，詳情可看【下一頁】

滙豐豁免服務費用概覽（11月1日生效）

一般及存款╱提款服務

人民幣現鈔存款╱提款（任何限額）

外幣現鈔存款╱提款（任何限額）

常行指示 - 人手安排付款或特別要求付款予滙豐戶口

常行指示 - 人手安排付款或特別要求付款予滙豐戶口

支付服務

匯入匯款 - 電匯（將款項存入滙豐戶口）

匯入匯款 - 兌現在其他本地銀行收款的匯票

匯入匯款 - 購買在海外銀行收款的票據（匯票╱支票）將款項存入滙豐戶口

匯入匯款 - 以託收形式處理於海外銀行收款的票據（匯票╱支票）

匯入匯款 - 以託收形式處理於海外銀行收款的票據（匯票╱支票）

跨行轉賬 - 經「即時支付結算系統」付款 - 因戶口款項不足而退回即時付款

環球轉賬（即時轉賬至海外個人滙豐戶口或第三方滙豐戶口）

其他一般服務

索取指定銀行報告（如戶口地址確認書、銀行證明書、戶口結餘證明書－戶口結餘和戶口所得利息）

索取指定文件副本（ 戶口紀錄報告－只適用於存摺儲蓄戶口及定期存款，最多七年、 結單╱中期結單╱綜合結單紀錄副本╱傳票╱已兌現支票╱通知書╱賬項摘要副本）

索取電話理財確認通知

補發存摺- 因存摺損毀或遺失圖章而需補發存摺

個人非綜合理財戶口於開戶後三個月內結束戶口

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編輯：麥德銘