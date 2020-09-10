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【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱

環球社會熱點 11:25 2020/09/10

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【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱

新冠肺炎疫情全球大流行，新冠疫苗研發進度成關注，其中外界對牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗寄予厚望，但此款牛津新冠疫苗測試已暫停。有媒體引述阿斯利康行政總裁指，有1名新冠疫苗測試者在注射該款牛津新冠疫苗後，相信已感染橫貫性脊髓炎。不過，阿斯利康指，該測試者的情況正在改善，料即將出院。

醫療新聞網站Stat News報道指，阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）在當地時間周三上午，一個與投資者舉行的私人電話會議上指，英國一名女性測試者在注射該款疫苗後，其神經系統出現與橫貫性脊髓炎（transverse myelitis）相同的症狀。

牛津疫苗停測試 測試者疑出現嚴重副作用：【下一頁】

輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世：【下一頁】

索里奧又指，該測試者尚未證實感染橫貫性脊髓炎，但她的狀況正在改善，最早料在當地時間周三出院。

索里奧又證實，在7月曾中止過疫苗測試，因一名測試者神經系統出現問題。他指，經過進一步檢查，該測試者被診斷出患有多發性硬化症，相信與接種疫苗無關。

牛津疫苗暫停測試 BBC爆料：非首次：【下一頁】

世衛首席科學家：疫苗安全是最重要：【下一頁】

橫貫性脊髓炎是一種涉及脊髓發炎的嚴重疾病，患者可出現、肌肉無力、癱瘓、疼痛及膀胱功能障礙等問題。在極少數情況下，疫苗會引發橫貫性脊髓炎。

阿斯利康周二發表聲明指，有1名新冠疫苗測試者在注射該款新冠疫苗後，出現「不能解釋的疾病」（unexplained illness），故決定暫停第三期臨床測試。

阿斯利康當時又指，在大規模的人體測試上，有測試者出現疾病是有機會發生，但必須為此作獨立的評估。阿斯利康亦強調，會確保測試者的安全，並以最高標準進行該實驗。

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責任編輯：林嘉莉

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