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【新股IPO】百勝中國或起牽頭作用　瑞銀料將有更多連鎖餐飲企業來港上市

股樓投資 10:59 2020/09/10

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百勝中國 （09987） 今日正式在港掛牌，為首間在香港第二上市的非互聯網企業。惟百勝招股反應未算熱烈，首掛表現亦受累百勝中國美股 （美：YUM） 近期弱勢，今早開市股價潛水。不過百勝中國聯席全球協調人瑞銀就指，疫情令企業重新考慮是否需要增加現金儲備，而上市有利公司在突發狀況時能快速融資，相信未來在香港還會看到更多的連鎖餐飲企業上市。

百勝中國2016年從母公司分拆後在美國獨立上市，該次上市是直接拆股，股東結構以美國的機構投資者為主。今次在香港第二次上市，公司引進了更多的亞洲時區的投資者，包括香港、內地和新加坡的投資者，相信這對公司中長期的發展有很大的支持，可作其他同類型公司參考。

選擇在美國、香港或者A股上市都各有優勢，需要根據企業不同的情況作出選擇。從趨勢上來看，該行相信今明兩年中概股回歸香港二次上市的趨勢仍將繼續。在香港二次上市的優勢在於其監管流程時間相對可控，能夠吸引到更多的香港和中資投資者，融資效率也很高。在中概股有可能受到美國更多監管的情況下，亦增我添多一重保障。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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