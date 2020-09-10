BMO私人銀行：疫情令高淨值客戶跨地域無縫服務需求增

一場疫情，整個金融服務業在毫無預警下，因應疫情的不尋常發展，竭力從中找出服務私人銀行客戶的創新方式。BMO私人銀行在亞洲為客戶度身訂造的方案，加上高度多元化的全球投資平台作後盾，引證了在疫情期間仍能滿足客戶需要的優勢。

▲ BMO私人銀行（亞洲）行政總裁陳淑英

BMO私人銀行（亞洲）行政總裁陳淑英指出：「雖然疫情令客戶無法像過去般自由出入境，但不論他們和家人身在何地，我們都有能力為客戶提供服務，因此疫情反而增強了集團在跨團隊、跨區域之間的無縫及高效協作能力。」

作為蒙特利爾銀行的國際私人銀行業務部門，BMO私人銀行提供一站式私銀服務，包括透過全權委託和諮詢服務、財富規劃、信託、傳承方案及傳統銀行服務，為客戶度身訂造投資策略。

專注長遠目標 穩健財富規劃

陳淑英續指，現時視像科技成為了重要的主導角色，加強了BMO與客戶之間的互動。「由於客戶多數留在家中，減少親身見面的會議，科技成為了彼此聯繫中無可取締的工具。我們透過保持聯繫，為客戶提供支持及應對市場波動的方案。除了定期提供市場資訊與表現報告外，我們還可藉此討論和了解客戶的長期目標和意向。」

為了建立長遠客戶關係，我們必須清楚、仔細地分析客戶的獨特目標，並顧及因應時間和各種市場環境從而作出改變。陳淑英指出，客戶訂立長遠目標並持之以恒是非常重要，他們要清楚自己能承受的風險水平和對回報的期望，以及投資目標與整體財富規劃的關係。「疫情提醒了客戶製定一個穩健而可持續的財富計劃的重要性。我們與客戶的討論涉及多方面考慮，包括個人、家庭與業務，這有助我們指導和建議客戶規劃未來。」

全方位資產配置解決方案

作為加拿大第一間的銀行，擁有逾200年悠久歷史，BMO一直與跨世代客戶合作。現時，BMO是北美第八大銀行，並於191年間無間斷派息，其財政實力和穩定性深受客戶信賴。BMO的足跡遍布加拿大、美國、亞太地區、歐洲、中東和南美，更是唯一一間在中國擁有全資子公司的加拿大銀行。

陳淑英表示：「無縫融合連接亞洲與加拿大兩地，對很多擁有跨地域文化及家庭聯繫的高淨值客戶尤為重要。當家庭的居住地和資產所在地愈來愈『全球化』，我們的私人銀行、信託和家族辦公室專家團隊攜手合作，為客戶越趨成熟的財富規劃需求提供度身訂制的全面解決方案，除了涵蓋客戶整個財富周期的需要，我們更加強支持客戶及其家族以鞏固基礎。」

BMO的伸延全球平台正好為尋求多元商機及投資機遇的企業家，提供進入資本市場、資產管理和商業銀行服務，以至整個企業範圍內其他產品及服務的途徑。

引領可持續發展和責任投資

獲「企業騎士」（Corporate Knights）譽為全球最可持續發展的企業之一，BMO的文化和價值建基於致力協助客戶實現可持續發展目標和推動社會積極正面發展之上。由1984年推出歐洲首個社會及環境保護的投資組合開始，到成為《聯合國負責任投資原則》的創始簽署方之一，以至今天提供多項環境、社會和企業管治（ESG）基金和服務的選擇，BMO是責任投資的先驅並展現出對責任投資的承諾。

陳淑英相信，市場對ESG和「責任投資」的興趣會持續增長，與此同時，疫情亦令部分客戶除考慮穩定性和長遠目標外，更希望與對社會有積極貢獻的機構合作。

在數碼化未來取得合適平衡

毫無疑問，疫情過後的經濟、市場和社會都有所不同。疫情不僅讓公司重新審視營運風險管理的重要性，更逼使機構採用更靈活的工作方式，例如增加人力資源調配的靈活性，不過，這同時亦加速了數碼化的發展，並改變了與客戶互動的方式。

「自動化、數據分析及人工智能技術不斷進步，可協助銀行提升客戶體驗，同時亦使團隊合作發揮更大效能。」雖然數碼化科技無可避免地減少定期見面的需要，陳淑英補充：「於人與人之間的互動和數碼渠道中取得平衡是非常關鍵。科技不會改變私人銀行以度身訂造和深化客戶關係的服務本質。」

然而，陳淑英總結：「在疫情過後，世界不會回到過去的做法。疫情帶來許多不一樣的挑戰，但同時亦製造了機會，讓我們以創新的方式與客戶互動，增強服務提供。在這個前所未見的情況下，令客戶加強體驗合作銀行的重要性，為其提供穩妥可靠的投資方案、迅速回應理財需求，以及與整個企業無縫合作，提供全面及獨特財富方案，而這就是BMO私人銀行與別不同的價值。」

▲ BMO無縫融合連接亞洲與北美兩地。