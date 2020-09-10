【新股IPO】瑞銀黃培皓：未來有更多連鎖餐飲企業在香港上市

▲ 瑞銀料有更多餐飲連鎖、中概股來港上市

百勝中國 （09987） 今日在香港掛牌，為首家在香港第二上市的非互聯網企業，惟首掛表現受累百勝中國美股近期弱勢。百勝中國聯席全球協調人瑞銀，旗下股票資本市場部亞洲區主管黃培皓稱，疫情對餐飲業有很大考驗，企業如何在疫情期間快速應對、調整業務，投資者比較關注現有恢復情況。

黃培皓表示，從企業管理者的角度來看，管理層須考慮是否需要增加現金儲備，而上市有利公司在突發狀況時能快速融資。他相信未來在香港還會看到更多的連鎖餐飲企業上市。

他認為，對企業而言，在在美國、香港或者A股上市都各有優勢，需要根據企業不同的情況作出選擇。從趨勢上來看，瑞銀相信今明兩年中概股回歸香港二次上市的趨勢仍將繼續。在香港二次上市的優勢在於其監管流程時間相對可控，能夠吸引到更多的香港和中資投資者，融資效率也很高。他續指，中概股有可能受到美國更多監管的情況下，也是多了一重保險。

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編輯：麥德銘