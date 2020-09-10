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【ATMX股價】科技股集體報復式反彈 美團升近半成京東重上300元

股樓投資 11:04 2020/09/10

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本港大型科技股連跌多日後,今日隨TESLA(美:TSLA ) , 亞馬遜(美:AMZN) 等美國同業止跌回升。截至10時半, 騰訊(00700)上升2%報514.5元, 阿里(09988)上升1%報266元, 美團(03690)上升4.3%報242.2元,小米(01810)上升3.1%報22.8元,京東(09618)上升1.6%報300.2元,網易(09999)上升1.8%報145.4元。當中美團反彈最強, 京東更重上300元。

【中芯國際】中芯長江存儲生產線 傳有意削減美國比重   詳情請看【下一頁】

【ATMX股價】新經濟股風聲鶴唳 傳統股5大板塊抬頭是時候   詳情請看【下一頁

此刻大家關心的, 相信是科技股是否已到撈底時機。由於科技股早前強勢被打斷,目前的反彈只是近日的首次, 因此若想撈底,宜先看它們的股價未來數日能否於近日各自的低位上企穩, 並同時留意美國數大科技股的走勢, 有否成功完成調整浪繼續反彈, 始作下注決定。

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撰文 : 李尚毅

京東集團—SW（09618） 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 經濟

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